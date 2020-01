Minister Bulgariens festgenommen

Sofia. Der bulgarische Umweltminister Neno Dimow ist wegen schlechter Wasserversorgung zurückgetreten. Der Minister war im Zuge von Ermittlungen wegen wochenlanger Wasserknappheit in der Stadt Pernik am Donnerstag zum Verhör festgenommen worden. Die Wasserknappheit wurde schnell zum Politikum: Die oppositionellen Sozialisten kündigten Ende 2019 einen Misstrauensantrag gegen die bürgerlich-nationalistische Regierung von Premier Boiko Borisow wegen Mängeln bei der Wasserversorgung und bei der Umweltpolitik an. Sie werfen Dimow auch Versäumnisse bei der Lagerung und Verarbeitung von Abfällen aus dem Ausland vor. Trotz dessen Rücktritt wollen die Sozialisten an dem Misstrauensantrag festhalten. (dpa/jW)