Moskau bestätigt Waffenruhe in Idlib

Moskau. In der umkämpften syrischen Provinz Idlib ist nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Dieser gelte seit Donnerstag nachmittag, wie dpa am Freitag unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Die Feuerpause sei nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der Türkei angeordnet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Mittwoch in Istanbul getroffen. Laut UN-Angaben sind seit Mitte Dezember nahezu 300.000 Menschen aus der Region vor den Kämpfen auf der Flucht. (dpa/jW)