Bagdad verlangt Plan für US-Abzug

Bagdagd. Die irakische Regierung hat die USA aufgefordert, Mechanismen für den Abzug der US-Truppen aus dem Irak festzulegen. Premier Adil Abd Al-Mahdi habe US-Außenminister Michael Pompeo in einem Telefonat gebeten, dafür Gesandte in den Irak zu schicken, teilte das Büro des Regierungschefs am Freitag mit. Damit solle ein entsprechender Beschluss des irakischen Parlaments umgesetzt werden. Abd Al-Mahdi habe Pompeo gegenüber zudem erklärt, dass es US-Truppen gebe, die ohne Erlaubnis der Regierung ins Land gekommen seien. Auch US-Drohnen seien ohne Zustimmung des Kabinetts im Irak aktiv. Das stelle einen Verstoß gegen die Abkommen dar, hieß es weiter. (dpa/jW)