Verurteilten bleibt nur Gnadengesuch

AP Photo/dpa Die Mutter der jungen Frau, die infolge der Massenvergewaltigung 2012 in Indien starb, am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude in Delhi

Eine brutale Gruppenvergewaltigung vor gut sieben Jahren hat in Indien Befürwortern der Todesstrafe Auftrieb gegeben. Nachdem diese infolge der Tat auch für schwere Sexualdelikte eingeführt wurde, hat nun ein Richter in der indischen Hauptstadt Delhi für Pawan Gupta (25), Vinay Sharma (27), Mukesh Kumar (33) und Akshay Kumar Thakur (33) die Anordnung zur Hinrichtung am 22. Januar 2020 erlassen. Bei ihnen handelt es sich um vier der sechs Männer, die Mitte Dezember 2012 eine junge Frau und ihren Freund überfallen und vergewaltigt hatten. Ein damals minderjähriger Tatbeteiligter wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, ein weiterer, der 35-jährige Ram Singh, hat im Gefängnis mutmaßlich Selbstmord verübt. Das Todesurteil gegen die vier übrigen war schon vor sechs Jahren ergangen. Sie sitzen im Tihar Jail ein, Indiens größtem Gefängniskomplex. Die Verwaltung teilte bereits mit, sie halte für die Hinrichtung einen Henker auf Abruf bereit. Allerdings bleibt den Männern noch, gegen den Erlass vor dem Supreme Court (Oberster Gerichtshof) in Widerspruch zu gehen sowie beim Präsidenten ein Begnadigungsgesuch einzureichen. Der Anwalt der vier kündigte an, mindestens eine dieser Optionen ziehen zu wollen.

Das Opfer, Jyoti Singh Pandey (23) war bei der damaligen Massenvergewaltigung so brutal gefoltert worden, dass sie knapp zwei Wochen später in einer Spezialklinik ihren schweren inneren Verletzungen erlag. Das Verbrechen rief eine landesweite Protestwelle hervor. Erneut herrscht nun Genugtuung: »Die Exekution der vier Verurteilten wird die Frauen im Land weiter stärken. Die Gerichtsentscheidung untermauert das Vertrauen der Bevölkerung in das Justizwesen«, wurde Aisha Devi, die Mutter des Opfers, von der Hindustan Times zitiert. Sie machte das Victoryzeichen, als sie und ihr Mann nach der richterlichen Verkündigung das Gerichtsgebäude verließen. Die Eltern sind nicht die einzigen, die den Hinrichtungserlass als endgültigen Sieg der Gerechtigkeit feiern. In mehreren Orten fütterten sich Frauen auf den Straßen gegenseitig mit Süßigkeiten – in Indien ein Ritual bei feierlichen Anlässen.