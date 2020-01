ZDF und ARD Degeto/Nu Image Mafiaboss Roy Demeo (Ray Liotta, r.): »The Iceman«

Re: Das ungesühnte ­SS-Massaker

In Ascq in Frankreich nahe der Grenze zu Belgien ermordeten deutsche SS-Schergen 86 Zivilisten. Die Menschen dort können und wollen das Massaker in der Nacht vom 1. zum 2. April 1944 nicht vergessen und fordern Gerechtigkeit. Denn einer der Täter von damals, Karl Münter, lebte lange Zeit unbehelligt in Deutschland – und rechtfertigte das Verbrechen immer wieder, auch in einer TV-Reportage. Für den Lokalreporter Tarek Abu Ajamieh war die Fahrt nach Ascq anlässlich des 75. Jahrestags des Massakers eine ganz besondere Dienstreise. Münter ist am 20. September 2019 verstorben, im Alter von 96 Jahren. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Bad Boys – Harte Jungs

Gerade läuft die Sache das zweite Mal neu aufgelegt im Kino, also schauen wir doch, wie es anfing. Mike Lowrey und Marcus Burnett sind erfolgreiche Drogenfahnder in Miami. Als allerdings von ihnen als Beweismittel beschlagnahmtes Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar aus dem Revier gestohlen wird, geraten die sehr ungleichen Polizisten plötzlich arg in Bedrängnis. Sie müssen die Diebe schnellstmöglich stellen und den Stoff zurückbringen, sonst können sie ihre Karriere vergessen. USA 1995. Mit Will Smith und Martin Lawrence. Und viel Karacho.

RTL 2, 20.15 Uhr

Auslandsjournal – die Doku

Brasilien unter Bolsonaro

Seit Januar 2019 regiert Jair Bolsonaro als Präsident eines der größten und wichtigsten Länder der Erde. Der 64jährige Exmilitär ist Faschist und verherrlicht die Militärdiktatur. Er will den Regenwald weiter für die wirtschaftliche Ausbeutung zerstören und hat sich immer wieder menschenverachtend gegenüber Minderheiten, Frauen und Homosexuellen geäußert. Die evangelikalen Sekten unterstützen die Politik Bolsonaros, die geschwächten Katholiken setzen sich für die Rechte der Indigenen und den Schutz des Waldes ein.

3sat, 21.30 Uhr

The Iceman

Für seine Familie ist Richard Kuklinski ein toller Vater und geldscheffelnder Devisenhändler. Niemand ahnt, womit der stille Mann tatsächlich sein Geld verdient: Er arbeitet als Killer für den Mafioso Roy Demeo. Prominent besetzt mit Winona Ryder, James Franco, Ray Liotta. USA 2012.

3sat, 22.25 Uhr