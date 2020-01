VW-Konzern steigerte 2019 Auslieferungen

Hamburg. Die Volkswagen AG hat im vergangenen Jahr trotz weltweiter Turbulenzen mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Statt eines angekündigten Absatzes auf Höhe desjenigen von 2018 lagen die Verkaufszahlen des Konzerns »leicht über Vorjahr«, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Präsentation vor Investoren in New York hervorgeht.

VW hatte die Prognose im Jahresverlauf zunächst gesenkt. Sämtliche Zahlen für 2019 will der Konzern am kommenden Dienstag veröffentlichen. (Reuters/jW)