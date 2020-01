Abschaffen statt begrenzen

Michael Kappeler/dpa Kämpfen statt nur fordern: Demonstration der Beschäftigten der Geld- und Werttransportbranche für höhere Löhne vor einem Jahr (Berlin, 3.1.2019)

Die Gewerkschaft Verdi hat eine Abschaffung der hunderttausendfach vorkommenden Befristungen ohne Sachgrund gefordert. Deren Begrenzung »ist im Koalitionsvertrag vereinbart, jetzt muss es an die Umsetzung gehen«, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presseagentur in Berlin. »Aus meiner Sicht sollte ein noch mutigerer Schritt gegangen werden, sachgrundlose Befristungen gehören abgeschafft – nicht nur begrenzt«, fügte er hinzu.

Sachgründe können etwa bestimmte Projekte eines Unternehmens sein, Vertretungen wie bei Elternzeit oder die Erprobung eines Angestellten. Der Anteil von Befristungen bei den Arbeitsverträgen lag laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Jahr 2018 in der Privatwirtschaft bei 7,1 Prozent, im öffentlichen Dienst bei 8,9 Prozent. Rund 1,46 Millionen oder 38 Prozent der Neueinstellungen waren befristet, der Großteil davon ohne Sachgrund.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will diese Praxis per Gesetz eindämmen. Werneke kritisierte: »Es ist nicht akzeptabel, dass insbesondere junge Menschen im großen Umfang in sachgrundlose Befristungen gezwungen werden.« In den Ballungsräumen fänden die Betroffenen oft nur schwer eine Wohnung. »Das ist ein drängendes soziales Problem. Insbesondere im öffentlichen Dienst gebe es Handlungsbedarf. Als entscheidende Frage bezeichnete Werneke: »Wie oft darf befristet werden?« So gebe es in größeren Verwaltungen eigentlich immer irgendeine Elternzeit, die als Sachgrund gelten könne. Auch Kettenbefristungen gehörten streng reglementiert.

Erst am Sonntag hatte der Verdi-Vorsitzende die Abschaffung von Scheinselbständigkeit gefordert. Mindeststandards wie der gesetzliche Mindestlohn würden dadurch derzeit in erheblichem Umfang unterlaufen, kritisierte Werneke. »Bestimmte Geschäftsmodelle in der Plattformökonomie wie manche Kurier- und Lieferdienste basieren auf Scheinselbständigkeit.« Das gehöre abgeschafft. Die Gewerkschaft schlägt eine Umkehrung der Beweislast vor. »Dazu müsste grundsätzlich unterstellt werden, dass derartige Plattformen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten«, erklärte der Gewerkschafter. Gegebenenfalls müsste durch die Plattform nachgewiesen werden, dass es sich tatsächlich um echte Selbständigkeit handele.

Neben sachgrundlosen Befristungen und Scheinselbständigkeit könnte sich bei den Arbeitsbedingungen ein weiteres Schlupfloch auftun. Zu Beginn des Jahres warnte Verdi vor einer Ausdehnung von Arbeitszeiten durch neue Arbeitsmodelle. Das Bundesarbeitsministerium erwägt einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit, etwa von zu Hause aus. Werneke forderte: »Wenn es ein Recht auf Homeoffice geben soll, ist die Freiwilligkeit für die Beschäftigten wichtig.« (dpa/jW)