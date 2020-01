Tödliche Polizeigewalt

Thilo Schmuelgen/REUTERS Vermummt und martialisch: Solches Auftreten wird zunehmend zur Norm für deutsche Polizistinnen und Polizisten

Mit vier Schüssen streckte ein Polizeianwärter am Sonntag in Gelsenkirchen einen 37jährigen Mann mit türkischen Wurzeln nieder. Islamismus- und Terrorismusverdacht, Bedrohung mit einem Messer: Die Gelsenkirchener Behörde gab sich alle Mühe, die Tat zu rechtfertigen. Die bisherige Faktenlage gibt das allerdings nicht her. Hat die Polizei einmal mehr gnadenlos aufgebauscht, um das brutale Vorgehen uniformierter Beamter zu legitimieren?

Zunächst hatten reichweitenstarke Medien die offenbar übertriebene Darstellung der Polizei dankbar aufgegriffen. So titelte Bild am Montag: »Polizei verhindert Terroranschlag in Gelsenkirchen«. Die Polizei sei »sich sicher: Diese feige Attacke war ein versuchter Terroranschlag auf Polizisten mitten in Deutschland!« hieß es weiter. Damit lieferte das Boulevardblatt mal wieder reichlich Futter für rechte Hetzer, etwa der AfD oder der NPD. Springers Welt online befeuerte den Hass mit der Schlagzeile: »Im Wald wollte er eine ›Gebetsstätte für Allah‹ bauen«. Der Text wurde mit einem Klageartikel über die gebeutelte Polizei vom August 2019 verlinkt: Diese habe, so heißt es im Titel, »am Ende das Gefühl, nur Schlachtvieh zu sein«.

Noch am Montag ruderte die Staatsanwaltschaft Essen allerdings in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Polizei zurück. »Hinweisen« zufolge und »möglicherweise« habe der Mann »Allahu akbar« (Gott ist groß) gerufen. Diese »Hinweise« sind dabei offenbar von Bild selbst ins Spiel gebracht worden. Zeugen hätten dies dem Blatt mitgeteilt. Der Mann soll, so die Ermittlungsbehörden, zunächst vor der Polizeiwache mit einem »Knüppel« auf einen Streifenwagen eingeschlagen haben. Vom Boulevardblatt veröffentlichte Fotos zeigen einige Scherben und kleinere Teile neben einem Polizeiauto. Dann, so heißt es weiter in der Mitteilung, habe der Täter wohl ein Messer gezückt und die beiden hinzukommenden Polizisten damit bedroht. Es blieb bei Mutmaßungen.

Als gesichert gilt laut Staatsanwaltschaft nur, dass ein 23jähriger Polizeianwärter im letzten Ausbildungsjahr viermal auf den Angreifer geschossen hat. Den Schüssen sei der Mann »unverzüglich« erlegen. Die Polizei selbst habe die Attacke auf ihr Fahrzeug »aufgrund der möglichen Äußerungen« als »Anschlag« gewertet. Allerdings habe eine Durchsuchung der Wohnung des Getöteten »bisher die anfängliche Vermutung einer terroristischen Motivation nicht erhärtet«, heißt es. Vielmehr lägen den Behörden »Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Gelsenkircheners vor«. Laut Polizei habe sich der Mann bereits früher »auffällig verhalten« und unter anderem »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte« geleistet.

Die Ermittlungsführung habe nun das Polizeipräsidium Münster übernommen, wie die Behörden bekanntgaben. Gegen den Kommissaranwärter, der die Schüsse abgefeuert hatte, ermittele »aus Gründen der Neutralität« das Polizeipräsidium Krefeld. So gilt es noch aufzuklären, ob es sich tatsächlich um eine bedrohliche Situation handelte, die den Gebrauch der Schusswaffe rechtfertigte. Doch selbst dann stellt sich die Frage, warum viermal geschossen und dabei nicht zum Beispiel auf die Beine des Opfers gezielt worden war.

Tötungen durch Polizeibeamte sind in der Bundesrepublik keine Seltenheit. Im Jahr 2018 starben laut polizeieigener Statistik elf Menschen auf diese Weise. Ein Jahr zuvor waren es sogar 14. Zwischen 1990 und Mai 2017 starben mindestens 269 Menschen durch Polizeikugeln, wie Recherchen der Taz ergaben. Selten trugen die Opfer selbst eine Schusswaffe bei sich. Besonders häufig traf es Menschen mit psychischer Erkrankung – wie beispielsweise Ende Dezember in Stuttgart.

Das 32jährige spätere Opfer sei der Polizei dort durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Mann sei mit seinem Pkw in falscher Richtung in einen Kreisverkehr gefahren, habe Verkehrsschilder gestreift und schließlich eine Litfaßsäule gerammt. Als die Polizei eintraf, hätten er und die Beifahrerin, seine 60jährige Mutter, sich zu Fuß auf die Flucht begeben. Von den Beamten angesprochen, habe er ein Messer mit 70 Zentimeter langer Klinge gezückt. Angeblich hätten die zwei Polizisten ihn auch mit Pfefferspray nicht stoppen können. Beide Beamte sollen das Feuer eröffnet und den 32jährigen mit mehreren Schüssen niedergestreckt haben. Hinterher stellte sich heraus: Auch dieser Mann war psychisch schwer erkrankt.