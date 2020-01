Frage nach Hintermännern

Uli Deck/dpa Stephan Ernst auf dem Weg zu einem Haftprüfungstermin im Juli

Das neue Geständnis von Stephan Ernst, mit dem sich der Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke im Vergleich zum ersten deutlich entlastet hat, wirft erneut die Frage nach weiteren Tatbeteiligten und Hintermännern auf. FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser bezeichnete Ernsts Angaben über einen zweiten Täter gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) als »hochbrisant«. Der Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung stehe im Raum, so der Bundestagsabgeordnete. Zum anderen habe es bereits bei der NSU-Mordserie Hinweise auf Helfer und Mitwisser aus der Kasseler Neonaziszene gegeben. Der Generalbundesanwalt müsse nun alle NSU-Akten »auf links drehen«.

Martina Renner, Abgeordnete der Linksfraktion, erklärte, der Generalbundesanwalt müsse aufklären, wer beim Lübcke-Mord Täter, Mittäter und Unterstützer war. Niemand solle sich von Szeneanwalt Frank Hannig, Verteidiger von Stephan Ernst, und seinem Mandanten in dieser Diskussion »Takt und Richtung vorgeben lassen«. Sollte Ernst tatsächlich Schutz und Geld angeboten worden sein, könnte dies ein Hinweis auf einen größeren Unterstützerkreis sein, sagte Renner. Die Innenexpertin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, forderte ebenfalls Klarheit über mögliche Hintermänner. Der Tathergang und auch die mutmaßliche Beteiligung weiterer Tatverdächtiger müssten »unabhängig von der Glaubhaftigkeit der Einlassungen von Stephan Ernst« aufgeklärt werden, sagte Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag).

Ernst sitzt seit fünf Monaten in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, Anfang Juni den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Kurz nach seiner Festnahme hatte Ernst die Tat gestanden, diese Aussage aber kurz darauf widerrufen. Am Mittwoch behauptete er nach Angaben von Hannig gegenüber den Ermittlern, der Neonazi Markus H. sei auf der Terrasse dabei gewesen. Es sei nur darum gegangen, Lübcke mit der Waffe einzuschüchtern, dann habe sich ein Schuss gelöst. Dabei habe nicht Ernst, sondern H. die Waffe in der Hand gehabt. Verteidiger Hannig erklärte am Mittwoch, Ernst habe mit seinem ersten Geständnis Markus H. schützen wollen. Ihm seien dafür Schutz und finanzielle Vorteile versprochen worden.