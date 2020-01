Es wird Zeit

TT News Agency/Robert Henriksson via REUTERS Fünf Schüsse ins Schwarze: Denise Herrmann

Im ungemütlichen Nieselregen von Oberhof drehte Denise Herrmann ihre Trainingsrunden und behielt trotz Nebels den Durchblick. Dick eingepackt warf sich die Biathlon-Weltmeisterin auf die nasse Matte und setzte alle fünf Schüsse ins Schwarze. Genau so will die »Frontfrau« der deutschen Skijägerinnen auch beim Heimweltcup im Thüringer Wald auftrumpfen. Höhentraining in Davos, Showwettkampf auf Schalke, Schießübungen in Ruhpolding – schon über die Feiertage hatte Herrmann fleißig an ihrer Form gefeilt. Heute beginnt in Oberhof mit dem Sprint die wichtigste Saisonphase, schon in gut einem Monat steht die WM in Antholz an (13. bis 23. Februar).

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zeigte die Formkurve der deutschen Biathletinnen bereits vor Weihnachten mit zwei fünften Plätzen und einem sechsten in Le Grand-Bornand nach oben. »Ich hoffe, dass ich bei den Heimweltcups an meine Ergebnisse aus Frankreich anknüpfen kann«, sagte Herrmann. Und sie ist nicht die einzige im deutschen Team, bei der vor heimischer Kulisse der Knoten endlich platzen soll. Denn auf den ersten Podestplatz des Winters warten die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) noch immer – zuletzt waren sie vor fünf Jahren bei den ersten drei Weltcups ohne Platz auf dem Treppchen geblieben. »Wir wollen den Rückstand auf die internationale Spitze verringern«, gab der leitende Frauentrainer Kristian Mehringer die Marschroute vor, Bundestrainer Mark Kirchner nimmt »vor heimischer Kulisse die Top sechs ins Visier«.

Den Podestplatz haben die DSV-Männer ihren Teamkolleginnen voraus, vor Weihnachten hatte Benedikt Doll im Sprint von Le Grand-Bornand überraschend seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen. »Mit dem Erfolg aus Frankreich im Rücken möchte ich auf jeden Fall angreifen«, sagte Doll im Hinblick auf den Sprint am Freitag: »Für das ganze Team war es wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir es können.« So langsam müssen sie es auch zeigen, schließlich haben erst fünf DSV-Athleten die WM-Norm geknackt. Neben Doll und Herrmann haben sich bislang nur Franziska Preuß, die laut Damencoach Florian Steirer trotz überstandener Krankheit »mit großer Wahrscheinlichkeit« in Oberhof nicht zum Einsatz kommen wird, sowie Olympiasieger Arnd Peiffer und Johannes Kühn das Ticket für das Saisonhighlight sportlich verdient. (sid/jW)