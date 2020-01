Hammerschorsch dreht auf

Andreas Gora/dpa Hände hoch: Lukas Vasina aus Tschechien (l.) gegen Deutschlands Block aus Lukas Kampa und Tobias Krick (Berlin, 5.1.2020)

Volle Distanz, fünf Sätze, zweieinhalb Stunden Kampf. Die knappe 2:3-Niederlage gegen Vizeeuropameister Slowenien änderte für die deutschen Volleyballer nach zwei 3:0-Vorrundensiegen gegen Tschechien und Belgien nichts mehr am Einzug ins Halbfinale des Olympia-Qualifikationsturniers in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Damit ist aber auch noch nichts gewonnen, denn nur der Turniersieger löst das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Das Pensum ist hart: Innerhalb von sechs Tagen müssen die Finalisten fünf Spiele absolviert haben. In zwei Vierergruppen baggern, pritschen und schmettern die Teams in der Vorrunde um die Plätze. Die beiden Erstplazierten spielen über Kreuz die Halbfinals aus, der Sieger der Sieger ist Olympionik.

Bis Redaktionsschluss standen erst die Halbfinalisten Slowenien und Deutschland aus der Gruppe A fest. Europameister Serbien, Frankreich oder Bulgarien aus der Gruppe B werden die Gegner sein. Die Vorschlussrunde steht am heutigen Donnerstag auf dem Programm, morgen ist bereits das finale Spiel.

Der Halbfinaleinzug des Deutschen Volleyballverbands (DVV) ging so: Deutschland musste am Sonntag zum Auftakt der Vorrunde gegen Tschechien ran. Die jungen Tschechen unterlagen dem Gastgeber klar mit 0:3 (19:25, 22:25, 20:25). Nur im zweiten Satz kamen die DVV-Spieler mit ihrem italienischen Coach Andrea Giani beim Stand von 18:22 in die Bredouille. Dann aber drehte Georg »Hammerschorsch« Grozer (Zenit St. Petersburg) auf. Mit seinem knallharten Aufschlagspiel (die Bälle beschleunigten in der Spitze auf knapp 130 km/h) und seinen kompromisslosen Diagonalangriffen holte er sieben Punkte in Serie zum zweiten Satzgewinn. Die Tschechen schienen angeschlagen, gaben auch den dritten Satz ab. »Einfache Dinge, die gut gemacht werden müssen, führen zum Punktegewinn«, bilanzierte der frühere 225malige Nationalspieler Ralph Bergmann auf Sport 1.

DVV-Kapitän Lukas Kampa (Jastrzebski Wegiel/POL) gab direkt nach dem Match zu Protokoll: »Das war kein Spaziergang, auch wenn wir 3:0 gewonnen haben.« Positiv sei gewesen, dass das DVV-Sextett mehrere Rückstände drehen konnte. Spielentscheidend waren die Hammerschläge von Grozer.

Nächster Prüfstein waren am Montag abend die Belgier. Die wirkten beim sportlichen Vergleich über weite Strecken »blutleer«, wie Bergmann befand. Gute Aufschläge, Blocks und Angriffe; der erste Satz ging mit 25:18 deutlich an die DVV-Auswahl. Im zweiten Satz verloren die Gastgeber etwas den Faden. Belgiens Außenangreifer Sam Deroo trumpfte auf, pushte sein Team nach vorn. In der Schlussphase schmolz der Vorsprung von Gästecoach Dominique Baeyens aber nicht nur dahin, sein Team musste den zweiten Satz knapp mit 25:23 abgeben.

Schrecksekunde beim Stand von 19:19 im dritten Satz. Grozer blieb nach einem Block auf dem Boden liegen, seine rechte Wade zwackte. Die Belgier nutzten die Unordnung im deutschen Spiel, standen kurz vor dem Satzgewinn. Ohne Grozer wehrte der DVV-Mittelblock zwei Satzbälle ab, glich zum 24:24 aus. Jetzt hatte Außenangreifer Denis Kaliberda (Azimut Modena) seinen großen Kurzauftritt. Erst plazierte er den Ball direkt ins Feldeck, anschließend punktete er per Block. Satz drei ging mit 26:24 zum 3:0-Sieg an die Deutschen.

Außenangreifer Christian Fromm (Jastrzebski Wegiel/POL) meinte nach Spielschluss: »Wir haben die Partie unnötig spannend gemacht.« Das Team könne mit Drucksituationen im Spiel nun aber besser umgehen. Trotz der beiden 3:0-Erfolge waren die meisten Sätze eng. Fromm kannte den Grund: »Wir sind noch nicht am Limit.«

Der Doppelerfolg reichte dem DVV für die Halbfinalqualifikation. Zum Vorrundenabschluss stellten sich am Dienstag abend die Slowenen vor, die nach ihrem 3:0-Erstrundensieg gegen Belgien einen Ruhetag hatten. Das Team aus Exjugoslawien trat im zweiten Turnierspiel mit voller Kapelle an, unter anderem mit Kapitän Tine Urnaut und Diagonalangreifer Toncek Stern. DVV-Coach Giani hingegen verzichtete auf den angeschlagenen Grozer und wechselte zwischen der arrivierten ersten und jungen zweiten Garde.

Der erste Satz war extralang. Sieben Satzbälle konnten die Slowenen nicht verwerten, beim Stand von 32:32 verwandelte DVV-Zuspieler Kampa einen Aufschlag zum Ass, der abschließende slowenische Angriff landete im Aus zum 34:32 für die deutschen Spieler. Satz zwei holten sich die Slowenen dank des schwachen deutschen Blocks locker mit 25:20. Der dritte Satz ging wieder an das Giani-Team, Außenangreifer Ruben Schott (Trefl Gdansk) machte mit einem Ass das 25:19 perfekt. Das deutsche Sprungwunder Moritz Karlitzek (Top Volley Latina) allein konnte im vierten Satz nichts reißen, die Slowenen konterten mit einem 25:21 zum 2:2-Zwischenstand. Der fünfte Satz, der Tiebreak, musste entscheiden. Hier reichen 15 erzielte Punkte (bei zwei Punkten Differenz) zum Satzgewinn und Sieg. Das schafften die Slowenen mit 15:12 und gewannen folglich mit 3:2.

Schott freute sich über die Einsatzzeiten: »Es ist wichtig, dass jeder mal gespielt hat.« Karlitzeks Worte klangen weniger positiv: »Die Niederlage fühlt sich nicht gut an.« Fazit: Der DVV braucht in den Finalrunden unbedingt einen fitten Georg Grozer in der Startformation der besten sechs.