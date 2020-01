Thomas Muncke/dpa »Ich bin hier oben auf meiner Wolke/ Ich seh’ dich kommen, aber du gehst vorbei/ Doch jetzt tut’s nicht mehr weh ...«

Wann haben Sie das letzte Mal Rio Reiser gehört? Auf jeden Fall auf der letzten linken Demo – da gehört noch immer alles von Früh- (Scherben: »Macht kaputt, was euch kaputt macht«) bis Spätwerk (Rio solo: »Streik«) zur Playlist jeden Lautis. Aber Ralph Christian Möbius hat noch so viel Schöneres geschrieben: »Halt dich an deiner Liebe fest« etwa und »Ich bin müde«. Oder »Wenn die Nacht am tiefsten … «, das mich als Teenager fast zu Tränen rührte, obwohl ich zuviel Hemingway gelesen hatte und sonst Bushido hörte. Da waren die Scherben schon graue linke Vorgeschichte, Rio 10 Jahre tot und »Junimond« ein alter Hit von Echt.

Heute ist Reiser Folklore. Es gibt Musicals, in Kreuzberg benennen sie den Heinrichplatz nach ihm, und im Fernsehen erzählt Claudia Roth milde lächelnd zum tausendsten Mal, wie das damals als Managerin war. Ganz von ungefähr kommt das nicht, mit »König von Deutschland« suchte und fand Reiser den Popruhm (der allerdings auch alte Scherben-Schulden begleichen sollte) und schließlich zu Schimanski. Dass ihn Radio eins deshalb einen »Klassiker« nennt, hat er nicht verdient, die lässt man bekanntlich auf ihren Sockeln verrotten. Dazu eignet er sich nun gerade nicht. Der voranstürmende Streetfighter, der verzweifelte Schwule, der trotzig Liebende – sie alle sollen nicht gefeiert, sondern angehört werden. Ohne das Klimbim, den Kirmes und den Karies, zur Not halt bei Spotify. Denn in einem irrte Reiser: Am Ende von »Keine Macht für niemand« singt er beim Ausblenden nach den anarchisch-unbestreitbaren Zeilen »Wir brauchen keine Chefs! Wir brauchen keine Funktionäre!« kaum noch zu verstehen: »Wir brauchen keine Rocksänger!« Diesen schon.

Heute wäre Rio Reiser 70 Jahre alt geworden. (pm)