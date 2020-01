Sánchez als Premier Spaniens vereidigt

Madrid. Pedro Sánchez ist von König Felipe VI. als Regierungschef von Spanien vereidigt worden. Der 47jährige Sozialdemokrat legte den Amtseid am Mittwoch vormittag im Zarzuela-Palast am Stadtrand von Madrid ab – einen Tag nachdem er die Parlamentsabstimmung über seine Kandidatur als Ministerpräsident mit knappem Vorsprung gewonnen hatte. Wie bereits bei seiner ersten Vereidigung im Juni 2018 verzichtete er auf eine Bibel. Sein Kabinett will Sánchez Medienberichten zufolge in der kommenden Woche vorstellen. (dpa/jW)