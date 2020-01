Regierung auf Zeit

Boris Grdanoski/AP/dpa Protest vor dem Shell-Unternehmenssitz in Mumbai gegen die Hinrichtung Ken Saro-Wiwas in Nigeria (10.11.1997)

Kurz vor dem Anfang der Woche begangenen orthodoxen Weihnachtsfest ist in Nordmazedonien eine geschäftsführende Regierung vereidigt worden. Dem war der Rücktritt des Premierministers Zoran Zaev von der sozialdemokratischen SDSM am vergangenen Freitag vorausgegangen. Das Amt übernimmt sein Parteikollege und vormaliger Innenminister Oliver Spasovski, dessen Kabinett auch zwei Minister der oppositionellen nationalistischen Partei VMRO-DPMNE angehören.

Die Aufgabe der Spasovski-Regierung ist es, innerhalb von 100 Tagen Parlamentswahlen zu organisieren. Die Abstimmung soll am 12. April stattfinden, den Weg dazu soll die Auflösung des Parlaments am 12. Februar freimachen. Für erste Verstimmungen sorgten antisemitische Anfeindungen von SDSM-Anhängern gegen die VMRO-Politikerin Rasela Mizrahi, die als Ministerin für Arbeit- und Sozialpolitik eingesetzt worden war.

Die Grundlage für die Bildung des Übergangskabinetts ist das 2015 unter dem Druck der EU zwischen SDSM und VMRO geschlossene Przino-Abkommen. Damals war Mazedonien in einer schweren politischen Krise, die durch Neuwahlen gelöst werden sollte. Dafür war die Aufteilung der Macht zwischen Opposition und Regierung notwendig, um Vorwürfen der Wahlfälschung von vornherein die Nahrung zu entziehen.

Zaevs Regierung steht unter Druck, nachdem der EU-Rat am 17. Oktober Nordmazedonien – und Albanien – Verhandlungen über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union verwehrt hatte. Damals legte Frankreich ein Veto ein. Paris hat nicht nur Vorbehalte gegen eine zu schnelle und von Berlin forcierte Aufnahme Tiranas und Skopjes geltend gemacht, sondern fordert zudem, die Aufnahmekriterien zu ändern – auch, um der deutschen Dominanz in Konzerneuropa etwas entgegenzusetzen.

Wann Skopje offiziell zu Beitrittsverhandlungen geladen wird, ist offen. Frankreich hat bereits einen Vorschlag für den zukünftigen Aufnahmeprozess unterbreitet, der EU-Kommissar für Erweiterung, Oliver Varhelyi, will noch in diesem Januar ein eigenes Papier vorlegen. Doch bis es über das Prcedere Einigkeit gibt, befindet sich Nordmazedonien weiterhin im Wartestand.

Für Zaev ist dies eine unbequeme Situation, denn er hatte schnelle Schritt hin zur sogenannten euro-atlantischen Integration versprochen. Dafür wurde sogar Anfang 2019 der Staatsname in Republik Nordmazedonien geändert. Das war Teil des 2018 unter dem Diktat der USA erzielten Prespa-Abkommens mit dem Nachbarland Griechenland. Athen hatte zuvor sowohl einen Beitritt Skopjes zur NATO als auch zur EU verhindert, weil das Land denselben Namen wie eine nordgriechische Region trug.

Zwar hatte die im Juli an die Macht gekommene rechte Partei Nea Demokratia im Wahlkampf nationalistische Töne – auch gegen das Prespa-Abkommen gerichtet – angeschlagen. Doch mittlerweile hat sich das als reine Rhetorik herausgestellt: Athen macht bislang keinerlei Anstalten, Skopje vor dem Eintritt in die »westliche Wertegemeinschaft« Steine in den Weg zu legen.

Noch in diesem Jahr wird Nordmazedonien offiziell 30. Mitgliedsstaat der NATO. Das Aufnahmedokument muss nur noch von Spanien ratifiziert werden, die anderen 28 NATO-Länder haben dies bereits getan. Schon jetzt nimmt Skopje an Sitzungen der Gremien des westlichen Kriegsbündnisses teil – ebenso wie an Militärübungen.

Zaev hofft auf schnelle Aufnahme in die NATO noch vor den Wahlen. Dann könnte er sich als starker Mann und Garant für die weitere Westintegration präsentieren. Denn innenpolitisch konnte die SDSM wenig bewirken. Die Arbeitslosigkeit ist seit Jahrzehnten hoch: Rund ein Viertel der Bevölkerung ist ohne offiziellen Broterwerb, fast 50 Prozent sind es bei den Jugendlichen.

Nordmazedonien gehört zu Peripherie Konzerneuropas – ein Zustand, an dem auch eine EU-Mitgliedschaft nichts ändern würde. Eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung ist dem Zwei-Millionen-Einwohner-Land, das kaum größer ist als Mecklenburg-Vorpommern und nur über geringe Rohstoffvorkommen verfügt, kaum möglich.