Erneut kurdischer Politiker festgenommen

Hamburg/Bremen. Die Polizei hat in Bremen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans festgenommen. Die Festnahme des 42jährigen Mannes, der als Gebietsverantwortlicher der PKK in Norddeutschland tätig gewesen sein soll, erfolgte am Montag aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Hamburger Oberlandesgerichts. Vergangene Woche war bereits ein mutmaßlicher PKK-Kader aufgrund eines Haftbefehls der Generalbundesanwaltschaft am Frankfurter Flughafen unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland festgenommen worden. (nib)