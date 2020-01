Kuhn kandidiert kein zweites Mal

Tom Weller/dpa Einmal ist ihm genug: Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) will nicht wieder Oberbürgermeister in der baden-württembergischen Landeshauptstadt werden (Stuttgart, 7.1.2020)

Selbst für Parteifreunde kam die Nachricht überraschend: Nach der ersten Amtszeit ist Schluss für Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) als Stuttgarter Oberbürgermeister (OB). Das hat der 64jährige am Montag auf einer Pressekonferenz verkündet. Für seine Entscheidung gab Kuhn persönliche Gründe an.

Kuhn ist in den gut acht Jahren im Rathaus zwar weder als tatkräftiger Entscheider noch als schillerndes Stadtoberhaupt in Erscheinung getreten – vielmehr als besonnener und oft auch zaudernder Sachwalter. Mit einer erneuten Kandidatur hatten jedoch trotzdem alle gerechnet. Denn viele Entwicklungen, die er begleitet oder gar angestoßen hat, sind längst nicht beendet. Der Umbau von der autogerechten zur fußgänger-, fahrrad- und klimafreundlichen Stadt gehört ebenso dazu wie das Großprojekt »Stuttgart 21«, dessen geplante Fertigstellung im Herbst 2025 in eine zweite Amtszeit Kuhns gefallen wäre.

Der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen hat seit der Kommunalwahl im vergangenen Mai eine satte »grüne« Mehrheit im Stuttgarter Rathaus hinter sich. Der Kreisvorstand der Grünen hat nun die Einrichtung einer Kommission angekündigt, die einen neuen Spitzenkandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2020 ausfindig machen soll. Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir war bereits seit geraumer Zeit als möglicher Kandidat für höhere Ämter gehandelt worden. Doch Özdemir winkte auf Twitter bereits am Montag ab: Er werde der Findungskommission angehören, aber kein Kandidat werden.

Unabhängig davon, wer am Ende das Rennen macht, sind die von Kuhn hinterlassenen Altlasten nicht zu unterschätzen. Vor allem der akute Wohnraummangel dürfte die Bilanz des OB stark verschlechtern. In seiner Amtszeit hat sich Stuttgart einen festen Platz unter den teuersten Großstädten der Bundesrepublik erobert, zeitweilig gar München an der Spitze abgelöst. Im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen bleibt die Bautätigkeit weit hinter den Zahlen zurück, die aus Expertensicht nötig wären, um eine spürbare Entspannung zu bewirken.

Während Kuhn an seiner Marke von 1.800 neuen Wohnungen pro Jahr festhält, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) errechnet, dass allein 5.000 neue Wohnungen entstehen müssten, um den Bedarf zu decken. Zwar werden Bauträger durch das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) bei Neubauten verpflichtet, eine feste Quote für Mieter mit geringem oder mittlerem Einkommen zu reservieren. Trotzdem ist ein Angebot an Mietwohnungen gerade im mittleren und unteren Preissegment weiterhin kaum vorhanden.

Gemischt dürfte bei den meisten Stuttgartern Kuhns Bilanz in Sachen Verkehr ausfallen, wobei der OB nicht für alle negativen Entwicklungen verantwortlich ist. Schließlich wurden die Dieselfahrverbote, die die Stadt politisch bis heute spalten, richterlich angeordnet. Mit dem »Feinstaubalarm« hat der OB einen medienwirksamen Umstiegsappell an Autofahrer institutionalisiert, für Radfahrer hat er einiges getan. Die Belastung durch Feinstaub und Stickoxide ist nachweislich zurückgegangen. Trotzdem fahren noch immer täglich 200.000 Pkw in den Stuttgarter Talkessel – eine seit drei Jahrzehnten unveränderte Zahl. Daran konnte bislang auch eine große regionale Tarifreform im vergangenen Mai nichts ändern, die den ÖPNV in Stuttgart und Umgebung schlagartig deutlich billiger gemacht hat und als Teilerfolg Kuhns gelten muss.

Nach dem Rückzug des Amtsinhabers und klaren Favoriten für die Wahl im Herbst werden die Karten in Stuttgart nun ganz neu gemischt. Die CDU, seit Kriegsende bis 2012 Platzhirsch im Rathaus, dürfte nun zwar Morgenluft wittern. Die Partei hat aber viele eigene Probleme. Die Bundestagsabgeordneten Stefan Kaufmann und Karin Maag wirken farblos und unentschlossen, und der Fraktionschef im Gemeinderat, Alexander Kotz, ist nach der historischen Niederlage bei den Kommunalwahlen angezählt.