Türkei und Russland fordern Waffenruhe in Libyen

Istanbul. Die Türkei und Russland haben am Mittwoch zu einer Waffenruhe in Libyen aufgerufen. Die Feuerpause solle um Mitternacht in der Nacht zum Sonntag in Kraft treten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Darauf hätten sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Istanbul verständigt. In Libyen gerät die international anerkannte Regierung in Tripolis durch den Warlord Khalifa Haftar zunehmend unter Druck. (AFP/jW)