Von der Leyen: »Harte Gespräche« mit London

London. Die EU bereitet sich auf schwierige Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien nach dem »Brexit« vor. »Es wird harte Gespräche geben, und jede Seite wird das tun, was für sie am besten ist«, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vor einem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in London. Dieser bekräftigte derweil, eine Verlängerung der »Brexit«-Übergangsphase abzulehnen. »Ohne eine Verlängerung der Übergangszeit über das Jahr 2020 hinaus sind Einigungen bei jedem einzelnen Aspekt unserer neuen Partnerschaft nicht zu erwarten«, sagte von der Leyen dazu. (AFP/jW)