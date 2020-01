Frankreichs Expräsident Sarkozy kommt vor Gericht

Paris. Frankreichs früherer Staatspräsident Nicolas Sarkozy soll noch in diesem Jahr wegen des Vorwurfs der Bestechung vor einem Strafgericht stehen. Wie Justizkreise am Mittwoch in Paris bestätigten, ist der Prozess vom 5. bis zum 22. Oktober geplant. Dem konservativen Politiker wird schon seit längerem vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, von einem Generalanwalt beim Kassationsgericht geheime Informationen zu erlangen. Die Beschuldigungen beruhen auf abgehörten Telefongesprächen des Politikers mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 im Élyséepalast regierte, hatte die Vorwürfe stets bestritten. Bereits im vergangenen Herbst war deutlich geworden, dass er sich aller Voraussicht nach auch wegen mutmaßlicher illegaler Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten muss. (dpa/jW)