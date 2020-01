Nicht ohne meine Perücke

2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Wie werde ich eine souveräne Konsumentin? Jane (Ella Balinska), Sabina (Kristen Stewart) und Elena (Naomi Scott)

Nach der zwischen 1976 und 1981 produzierten Fernsehserie, den beiden etwas verunglückten Filmen von McQ 2000 und 2003 und dem noch schlechteren Versuch von 2011, die Serie wiederaufleben zu lassen, kommt nun also eine vierte Version von »Charlie’s Angels« (dt.: »3 Engel für Charlie«) in die Kinos.

Es ist die zweite Regiearbeit von Schauspielerin Elizabeth Banks, die auch am Drehbuch mitgearbeitet hat und eine der Hauptrollen als Cheforganisatorin der »Angels« spielt. Ein weiblicher Autorenfilm, in dem es um Kontrolle über Rollenbilder geht: Die Actionheldin als Konsumsubjekt, das eine gewisse Kontrolle darüber hat, wie und was es konsumiert und wie es dabei aussieht. Kurzum, welche Rolle es einnimmt, welche Maske es aufsetzt, was für ein Make-up es benutzt.

Die diversen Verkleidungen, Frisuren und vor allem Perücken der »Angels« waren bereits ein zentrales Element der ersten Serie. Eine gewisse Geheimniskrämerei konnte man immer schon voraussetzen. Schließlich handelt es sich bei den »Angels« um eine Agentur für private Geheimagentinnen. (Solche Agenturen gibt es tatsächlich, und sie spielen inzwischen sogar in der politischen Öffentlichkeit eine große Rolle; die Rolle von Frauen scheint dabei allerdings weiterhin eine eher untergeordnete zu sein).

Was sind die Rollenangebote bzw. Verkleidungen der aktuellen Version von »Charlie’s Angels«? Sabina (Kristen Stewart) ist »butch« – unter ihren Perücken versteckt sich eine maskuline Kurzhaarfrisur. Sie ist permanent verkatert, übellaunig, hat schlechte Manieren. Jane (Ella Balinska) ist der »Jock«, gefragt, wenn es um sportliche Aktivitäten geht, Schwimmen, Rennen, Schlagen, Schießen usw. Elena (Naomi Scott) ist eine Schutzbefohlene der »Angels« (später selbst Rekrutin), die zur Whistleblowerin wurde, nachdem sie herausgefunden hatte, dass das neueste Produkt des Unternehmens, für das sie arbeitet, gefährliche »Nebenwirkungen« hat. Es handelt sich um eine Art Superbatterie, aus der sich leicht eine Superwaffe bauen ließe. Was im Detail freilich eher unwichtig ist. Das Spannende und Neuartige an dieser Filmfigur ist ihre Synthese aus unterschiedlichen Rollen: Wissenschaftlerin, Managerin, Whistleblowerin, Agentin.

Was sich daraus entwickelt, ist im wesentlichen die Geschichte der Statusschaukämpfe einer Manager-Experten-Kaste in den Konsumräumen diverser Städte wie Rio de Janeiro, Istanbul, Hamburg und Berlin (eher nüchterne Produktionswirklichkeiten: Café, Büro, Labor) und schließlich das überaus mondäne Chamonix.

Bevorzugte Bilder aus den Städten sind Schaufenster, Postkarten, Hotellobbies, Spa-Komplexe und natürlich Statussymbole. Wenn gleich der erste Satz des Films programmatisch lautet: »Als Frau kann man alles tun/erreichen« , dann ist damit wohl primär die Orientierungs- und Durchsetzungsfähigkeitfähigkeit in diesen Räumen gemeint. Wie werde ich eine souveräne Konsumentin? Wie erlange ich die zu diesem Zweck erforderliche Fitness?

Die wichtigste männliche Helferfigur in dem Film – »Saint« (Luis Gerardo Mendez) – ist folgerichtig ein »Personal trainer«, in diesem Fall eine Mischung aus Privatkoch, Masseur, Ernährungsberater und Waffenschmied. Ein Konsum-Coach, der die entsprechende Fitness prüft.

Und in der Tat ist der gesamte Film im Grunde nichts anderes als ein Bewerbungsverfahren für die Figur der jungen Wissenschaftlerin. Alles kreist um die Frage, ob sie würdig und wandlungsfähig genug ist, ein »Angel« zu werden. Eine effektive Agentin einer Managerkaste des Konsums.