Maja Hitij/dpa »Privates Ich«, »Wettkampf-Ich« und »Ware Ich« werden von Oliver Kahn fein säuberlich getrennt: Welches ist hier zu sehen?

Er werde »nicht durch den Meeting-Raum grätschen« und dennoch eine »Spielphilosophie, die absolut Bayern-like ist«, durchsetzen, verkündete Oliver Kahn am Dienstag bei seiner Vorstellung als Vorstandsmitglied der FC Bayern München AG. In zwei Jahren soll er den Vorsitz übernehmen. Seine Titanisierung begann früh: Eines denkwürdigen Tages stand der junge Kahn bei einem Vereinsfest seines Karlsruher SC im Fußballtor. Für jeden Treffer gab es eine Spende. Er hielt fast jeden Ball. Die Spardose blieb leer. In der Folge nahm er ein Wirtschaftsstudium auf.

Gelassenheit und Sinn für Höheres lehrte ihn das Champions-League-Finale des FC Bayern 1999. Nach der »Mutter aller Niederlagen« konnte ihn nichts mehr schocken: Bananenwürfe gegnerischer Fans? »Unterschwellige Respektsbekundungen.« Dummer Fehler im WM-Finale? »Das zeigt doch, welch wunderbare Überraschungen der Torwartjob immer wieder für einen Menschen bereit hält.« Für etwas Unmut sorgte er 2008, weil für sein 4,5-Millionen-Euro-Luxusanwesen in München-Grünwald ein Spielplatz weichen musste, der bei Kindern sehr beliebt war. Aber Oliver Kahn ist bei Kindern auch sehr beliebt.

In seinem Bestseller »Ich. Erfolg kommt von innen« (2008) empfiehlt er die Methode des »Power Thinking«: »Es kommt nicht darauf an, wie gut Sie etwas können, sondern wie sehr Sie es wollen.« Derlei lehrt Kahn seit dem Sommer auch als Gastprofessor an der Sportuniversität Beijing, der größten Sporthochschule der VR China. Wenn es für ihn weiter nach Plan läuft, wird er in fünf Jahren Ministerpräsident und begründet noch vor Ablauf des Jahrzehnts an der Spitze einer bayerisch-chinesischen Weltregierung ein neues Zeitalter. Es könnte natürlich auch schneller gehen. Sein Unternehmen »Goalplay« hat Apps wie »Erreiche dein Ziel in 12 Wochen mit Oliver Kahn« im Angebot.