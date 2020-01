»Lifeline«-Kapitän in Malta freigesprochen

Berlin. Der Kapitän des Rettungsschiffs »Lifeline«, Claus-Peter Reisch, ist in Malta in einem Berufungsprozess gegen eine Geldstrafe freigesprochen worden, wie er auf Twitter schrieb. Reisch war im Mai vergangenen Jahres in erster Instanz zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Das Gericht warf ihm damals vor, dass die »Lifeline«, die unter niederländischer Flagge fuhr, nicht ordnungsgemäß registriert worden sei. Das Schiff wurde von den Behörden beschlagnahmt. Der Kapitän ging gegen das Urteil in Berufung und bekam nun recht. (AFP/jW)