Streit um Geschichte

Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa Gedenkveranstaltung zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee (27.1.2019, Oswiecim, Polen)

Wenige Wochen vor dem 75. Gedenktag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee eskaliert ein polnisch-russischer Streit um das Gedenken an Opfer und Befreier. Wie die Gazeta Wyborcza am Wochenende meldete, ist Polens Staatspräsident Andrzej Duda entschlossen, die israelische Einladung zu einem Holocaust-Kongress in Jerusalem vom 21. bis 23. Januar auszuschlagen. Der Grund: Polen ist verärgert darüber, dass Putin von Israel als »Hauptgast« mit allen Ehren empfangen wird. Und der Gastgeber hat offenbar das polnische Ansinnen, Duda entweder direkt vor oder direkt nach Putin reden zu lassen, ausgeschlagen. Nachträglich erklärte Dudas Kanzleichef Krzysztof Szczerski am Wochenende, die Sache sei »so gut wie entschieden«. Warschau hofft offenbar auf irgendwelche Arrangements in letzter Minute.

Hintergrund des Streits ist eine tiefgehende Auseinandersetzung um die Rolle der Sowjetunion bei der Befreiung nicht nur von Auschwitz, sondern auch von ganz Polen. Dessen offizielle Geschichtspolitik ist seit Jahren darum bemüht, die Ereignisse der Jahre 1944/45 als Übergang von einer zur nächsten Okkupation darzustellen. Ausdrücke von Dankbarkeit gegenüber den rund 600.000 Rotarmisten, die bei den Kämpfen im letzten Kriegsjahr auf polnischem Boden gefallen sind, bleiben inzwischen privaten Gedenkvereinen überlassen. Offiziell gab 2015 der damalige Innenminister Grzegorz Schetyna die Richtung vor: Auschwitz sei »von Ukrainern« befreit worden – weil die entsprechenden sowjetischen Truppen der »1. Ukrainischen Front« von Marschall Iwan Konew angehörten. Auf dieser Grundlage wurde 2015 kein Vertreter Russlands, sondern Ukraines Präsident Petro Poroschenko als Ehrengast zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Russland hat sich das alles eine Zeitlang schweigend angehört, in letzter Zeit aber den Ton verschärft. Seitdem das EU-Parlament im September eine Resolution verabschiedete, die die Bekämpfung der »Totalitarismen des 20. Jahrhunderts« beschwört und darunter die Sowjetunion und Nazideutschland zusammenfasst, glaubt man in Moskau offenkundig, auch von russischer Seite härtere Bandagen anlegen zu müssen. Um die Weihnachtstage hat Wladimir Putin seinerseits einen bisher beispiellosen Angriff auf die polnische Erinnerungspolitik gestartet. Der Berliner Botschafter Polens in den 1930er Jahren, Jozef Lipski, sei ein »Lump und ein antisemitisches Schwein« gewesen, erklärte Putin. Er nahm Bezug auf interne Äußerungen Lipskis, die dieser im September 1938, kurz vor der Münchener Konferenz zur Aufteilung der Tschechoslowakei, in einem Brief an seinen Vorgesetzten, Außenminister Jozef Beck, gemacht habe. Nach dem von Putin zitierten Dokument, das anscheinend schon 1968 in den USA aus dem Nachlass Lipskis veröffentlicht wurde, hatte sich der Botschafter positiv zu deutschen Überlegungen geäußert, die Juden Europas – und damit in erster Linie Polens – ins afrikanische Madagaskar umzusiedeln. Sollte, so Lipski in diesem Kontext, Deutschland Polens entsprechende Forderungen unterstützen, hätte sich Hitler »ein schönes Denkmal in Warschau verdient« – Überlegungen, denen keine praktische Konsequenzen folgten.

Umso mehr stellt sich die Frage, warum Putin jetzt auf dieses Zitat zurückgegriffen hat. Kern der Vorwürfe an Warschau ist der des Geschichtsrevisionismus. Seine Äußerungen haben insofern die Funktion, Polen den moralischen Bonus eines Opferstaates abzusprechen und das Land als Mittäter zu stigmatisieren. Das ist ein totaler Konfrontationskurs gegenüber dem in Polen gepflegten Geschichtsdiskurs. Und Warschau hat schon reagiert. Die Regierungspartei PiS will jetzt die Propagierung des russischen Geschichtsbildes zum Zweiten Weltkrieg gesetzlich verbieten lassen. Gegenüber der jüdischen Holocaust-Erinnerung an die Rolle polnischer Antisemiten als Denunzianten und Erpresser war das 2018 nicht gelungen, weil sich die USA auf Israels Seite in den Streit einschalteten. Man hofft wohl in Warschau, den russischen Diskurs werde Washington nicht verteidigen.