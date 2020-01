Israel treibt weiter Siedlungsbau voran

Tel Aviv. Israels Regierung treibt nach Angaben der israelischen Organisation »Peace Now« den Bau von 1.936 Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland voran. Das zuständige Komitee habe der Errichtung von 1.150 Wohneinheiten in einer ersten Planungsphase zugestimmt, weitere 786 seien abschließend genehmigt worden, bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Siedlungen in den seit 1967 besetzten Palästinensergebieten verstoßen laut UN-Resolution 2334 gegen internationales Recht. (dpa/jW)