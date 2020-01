Neues Vietnam für die USA

West Asia News Agency via REUTERS Überwältigender Respekt: Zehntausende nahmen am Sonntag in Ahwas am Trauerzug für Kassem Soleimani teil

Am vergangenen Freitag war in einem syrischen Facebook-Beitrag zu lesen: »11. September 2001 gleich 3. Januar 2020. So wie die Welt sich seitdem geändert hat, so wird sich die Welt von nun an ändern.« Der 3. Januar ist der Tag der Ermordung des iranischen Generalmajors Kassem Soleimani, Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden der Iranischen Revolutionsgarde, durch einen gezielten, ferngesteuerten US-Drohnenangriff.

Das russische Außenministerium verurteilte den Angriff auf Soleimani als »abenteuerlichen Schritt«, der die Spannungen in der Region verschärfen werde. Der General habe sich »dem Schutz der nationalen Interessen des Iran mit Hingabe gewidmet«, hieß es in Moskau. Außenminister Sergej Lawrow warf den USA vor, mit dem Raketenangriff auf Soleimani das Völkerrecht gebrochen zu haben. Im russischen Parlament wurden Forderungen laut, den staatlich angeordneten US-Mordanschlag vor den UN-Sicherheitsrat zu bringen.

Das irakische Parlament setzte ein deutliches Zeichen und verabschiedete am Sonntag mehrheitlich eine Resolution, mit der die irakische Regierung beauftragt und ermächtigt wird, alle ausländischen Truppen des Landes zu verweisen. Diese sollen den irakischen Luftraum nicht mehr nutzen dürfen. Der amtierende Ministerpräsident Adil Abd Al-Mahdi erklärte weiter, Soleimani sei mit ihm zu einem Gespräch verabredet gewesen. Dabei sollte es um die iranisch-saudischen Beziehungen gehen. Bagdad hatte einen Brief des saudischen Königshauses an Teheran übermittelt, Soleimani sei Überbringer des iranischen Antwortschreibens gewesen. Sowohl Washington als auch Tel Aviv haben in den vergangenen Jahren alles getan, um eine politische Annäherung zwischen den Golfstaaten und dem Iran zu verhindern.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, erklärte am Sonntag, niemand sei General Soleimani ebenbürtig, an dem Vergeltung verübt werden könne. Die Schuhe von Kassem Soleimani seien »mehr wert als der Kopf von Trump«. Die Antwort auf sein Blut müsse »der Abzug der US-Truppen aus der Region sein«, sagte Nasrallah. US-Truppen, -Offiziere, -Soldaten, -Kriegsschiffe und -Militärbasen, alle, »die unser Land besetzt halten«, seien gerechtfertigte Ziele. Zu keinem Zeitpunkt aber sollten normale US-amerikanische Bürger angegriffen werden. »Wir sind nicht zornig, wir haben keine Angst«, fügte Nasrallah hinzu. »Jetzt ist die Möglichkeit, die US-Besatzer mitsamt ihrem Herrschaftsanspruch aus der Region zu vertreiben.«

Sollte die US-Armee die Region nicht verlassen, werde sie ein »neues Vietnam für die USA werden«, erklärte Ali Akbar Welajati, Berater des religiösen Staatsoberhaupts im Iran, Ajatollah Khamenei.

Ein Feldoffizier der syrischen Streitkräfte in der Provinz Rakka konstatierte gegenüber jW am Sonntag: »Das Ende der USA in unserer Region hat begonnen.« Soleimani sei »unser bester Freund« gewesen, »wir konnten uns auf ihn verlassen, nie hat er sich aufgedrängt, immer war er da«. Der General habe der Region mit dem Aufbau der »Achse des Widerstandes« Stolz und Selbstvertrauen gegen die Angriffe und Einmischung von den USA und Israel zurückgegeben. »Heute sind wir stärker als zuvor. Jeder ist bereit, für den Tod Soleimanis sein Leben zu geben. Für die Freiheit unserer Region.«

Neben dem zweimaligen Einbestellen des Schweizer Gesandten, der die US-Interessen im Iran vertritt, wurde auch der deutsche Gesandte in Teheran ins Außenministerium einbestellt, wie der Sender Press TV berichtete. Außenamtssprecher Sajid Abbas Musawi verurteilte Äußerungen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer, wonach das Handeln der USA »eine Reaktion auf eine Reihe von militärischen Provokationen« gewesen sei, für die der Iran die Verantwortung trüge. Damit stelle sich Deutschland, ob es wolle oder nicht, hinter den »US-amerikanischen Staatsterrorismus«.

Überwältigenden Respekt für den ermordeten General und seine Weggefährten zeigte die Bevölkerung in Ahwas im Südwesten des Irans. Jahrzehntelang hatten westliche Geheimdienste, allen voran die CIA versucht, die mehrheitlich arabische Bevölkerung der Stadt gegen die Führung in Teheran aufzubringen. Als nun die sterblichen Überreste von Soleimani und seinen ebenfalls bei dem Angriff ermordeten Begleitern aus dem Irak nach Ahwas gebracht wurden, waren die Straßen der Stadt dicht gefüllt mit der trauernden Bevölkerung. Landesweit nahmen Millionen Iraner an Trauerfeiern teil.