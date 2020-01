Zukunftsteam am Start

Matthias Balk/dpa Gespiegelt: Das Kloster Seeon am Dienstag

Eigentlich sollte bei der traditionellen Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon der »Markenkern« der Partei herausgestellt werden. Forderungen etwa nach einer Absenkung der Strafmündigkeit unter 14 Jahre waren zuvor verbreitet worden (siehe jW vom Montag). Doch CSU-Chef Markus Söder wollte offenbar Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nicht die Bühne überlassen und zettelte pünktlich zum Beginn der Klausur mit seiner Forderung nach einer Kabinettsumbildung eine Personaldebatte an. Er sprach sich für eine Verjüngung des Kabinetts aus und nannte die Themen Innovation und Wirtschaft, zielte also vermutlich auf Forschungsministerin Anja Karliczek und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU).

So musste CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem Besuch in Seeon am Dienstag zu Söders Vorstoß Stellung nehmen. Sie schloß eine Kabinettsumbildung nicht aus, blieb aber vage. Das sei »eine Möglichkeit, die Markus Söder ins Spiel gebracht hat«, sagte sie. Es sei ein »Aufbruch« für die Zeit nach dieser Legislaturperiode nötig. Sie spreche selbst »von einem Zukunftsteam für die Zukunft, noch offenlassend, wie das aussehen kann«, so Kramp-Karrenbauer.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte, die Bundesrepublik müsse mit Blick auf die weltweiten Krisen dringend ihre Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Dazu müsse der Militärhaushalt deutlich anwachsen und Deutschland das in der NATO vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel bei den Militärausgaben erreichen, sagte Dobrindt. Die Präsidentin Estlands, Kersti Kaljulaid, die am zweiten Tag der dreitägigen Klausur als Gast eingeladen war, konnte damit prahlen, dass ihr Land bereits mehr als zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgebe. Sie begrüße es, dass sich jetzt auch Deutschland »anstrenge«, dieses Ziel zu erreichen. Neben Kaljulaid war auch der rumänische Präsident Klaus Johannis in Seeon zu Gast. Er beklagte eine »fehlende Relevanz« der Außenpolitik der Europäischen Union. Die EU sei ein »sehr großer, sehr starker Wirtschaftsraum«, sagte er. Gemessen an dieser Wirtschaftsmacht sei der außenpolitische Einfluss der EU gering.

Am Rande der Klausurtagung schoss Dobrindt gegen die SPD. Zuletzt habe er »das eine oder andere an Verstörendem« aus der SPD wahrgenommen, sagte er im Deutschlandfunk. Er glaube, »dass hier ein echter Linksruck offensichtlich stattfindet«. Der CSU-Mann begründete das unter anderem mit Verweis auf eine Forderung des neuen SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans, mit einer Steuer die Wertsteigerung von Grundstücken abzuschöpfen. Die Idee scheine ihm »doch stärker am Sozialismus zu sein als an unserer Marktwirtschaft«, verkündete Dobrindt.

Zu einer Klausur zum Jahresbeginn traf sich auch der Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. Für das am Montag begonnene zweitägige Treffen war Hamburg ausgewählt worden, um der grünen Spitzenkandidatin bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar, Katharina Fegebank, den Rücken zu stärken. Sie könnte die erste Frau im Amt des Ersten Bürgermeisters werden. Die Grünen wollen Konzepte für eine klimaneutrale Industrieproduktion entwickeln, sind dabei aber ängstlich darauf bedacht, in der Bürgerpresse nicht als »wirtschaftsfeindlich« abgestempelt zu werden.

In einem der Vorstandsbeschlüsse geben die Grünen als Ziel aus, energieintensiven Industrien etwa aus der Stahl-, Aluminium- oder Zementbranche besser beim Klimaschutz zu helfen. Bisher »lohnen« sich Investitionen in CO2-neutrale Industrieprozesse meist erst bei sehr hohen CO2-Preisen, die es im dafür zuständigen europäischen Emissionshandelssystem bislang aber noch nicht gebe. Damit sich solche Investitionen schon heute rechnen, könnte den Unternehmen die Differenz zwischen dem aktuellen CO2-Preis und den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten erstattet werden, die durch die Investitionen in neue Verfahren und Technologien entstehen. Auch zur Arbeitsmarktpolitik fasste der Grünen-Vorstand Beschlüsse. So forderte er die Sozialversicherungspflicht für Minijobs, bessere Zuverdienstmöglichkeiten von Hartz-IV-Beziehern und eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro.