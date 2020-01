Polen: Duda fordert Rede bei Holocaust-Gedenken

Warschau. Polens Präsident Andrzej Duda hat das Recht auf eine eigene Rede bei der Holocaust-Gedenkfeier in Yad Vashem am 23. Januar gefordert. Bislang sei dies im Protokoll nicht vorgesehen, kritisierte Duda am Dienstag in Warschau. Auf einer Liste der bestätigten Teilnehmer, die ebenfalls gestern veröffentlicht wurde, war kein Repräsentant Polens zu finden. Bei der Gedenkfeier in Israel, die auch dem 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen gewidmet ist, werden unter anderem Israels Präsident Reuven Rivlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Russlands Staatschef Wladimir Putin sprechen. (dpa/jW)