Massenpanik in Iran

Mehdi Bolourian/Fars News Agency/WANA via REUTERS Ein scheinbar endloser Trauerzug aus Zehntausenden Menschen zog am Dienstag durch Kerman

Die für Dienstag geplante Beisetzung des durch einen völkerrechtswidrigen US-Drohnenangriff im Irak ermordeten iranischen Generals Kassem Soleimani ist verschoben worden. Grund war die große Zahl an Trauernden, die sich zum Begräbnis in Kerman im Südosten des Landes eingefunden hatten. Laut iranischen Medien waren es Hunderttausende. Es bestehe keine Möglichkeit, den Leichnam zum Märtyrerfriedhof zu transportieren, hieß es von offizieller Seite. Durch eine Massenpanik am Rande des Trauerzugs in Soleimanis Geburtsstadt sind nach Angaben örtlicher Behörden von Dienstag nachmittag mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden nach bisherigen Angaben 190 Menschen verletzt.

Das iranische Parlament hat nun das Militärkommando im US-Verteidigungsministerium zu »Terroristen« erklärt, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag berichtete. Die dazugehörenden Personen würden damit Ziel iranischer Sanktionen, heiße es in einem per Schnellverfahren verabschiedeten Gesetz. Washington wiederum hat dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif Regierungskreisen zufolge ein Visum für die Anreise zu einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am Donnerstag in New York verweigert.

Das Pentagon versicherte seinerseits am Dienstag, im Falle iranischer Angriffe auf US-Ziele bedeutende Kulturstätten im Iran nicht zu attackieren. »Wir werden die Gesetze des bewaffneten Konflikts befolgen«, hieß es bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Verteidigungsminister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley am Montag (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag mit Angriffen auf Dutzende iranische Ziele gedroht, darunter auch kulturell bedeutende Orte.

Mit der sich infolge von Soleimanis Ermordung zuspitzenden Sicherheitslage im Zentralirak hat das NATO-Kriegsbündnis inklusive Bundeswehr seinen vorübergehenden Abzug von dort begründet. Die zuletzt 32 deutschen Soldatinnen und Soldaten im Militärkomplex Tadschi seien am Dienstag mit einem Transportflugzeug zur Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien gebracht worden. Paris allerdings hege keine entsprechenden Pläne, wie es am Dienstag aus Regierungskreisen hieß. (dpa/Reuters/jW)