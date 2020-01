Moskau mischt mit

Syrian Presidency via AP Zwischenstopp bei Baschar Al-Assad: Erstmalig war Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Damaskus

In Libyen gerät die mit Hilfe der UNO installierte »Einheitsregierung« von Ministerpräsident Fajis Al-Sarradsch weiter unter Druck. Truppen ihres Gegners Khalifa Haftar konnten zu Wochenbeginn mit der Eroberung der Hafenstadt Sirte einen wichtigen Erfolg erzielen. Eine mit Al-Sarradsch verbündete Miliz, die Sirte bislang kontrolliert hatte, zog gestern aus der Stadt ab. Haftars Vormarsch gelang, obwohl die Türkei mit der Entsendung von Soldaten nach Tripolis begonnen hat; dort unterstützen sie Sarradschs Truppen. Libyen wird damit immer mehr zum Schauplatz eines Stellvertreterkriegs, in dem die »Einheitsregierung« von der Türkei und Katar gefördert wird, Haftar hingegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Russland. Mit Blick auf die Entsendung türkischer Truppen rief der UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Ghassan Salamé, am Dienstag alle involvierten Staaten zum unmittelbaren Rückzug aus dem »libyschen Alptraum« auf: »Hören Sie auf, Söldner zu schicken.«

Um den Krieg in Libyen wird es am heutigen Mittwoch bei einer Zusammenkunft des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Istanbul gehen. Offiziell nehmen beide feierlich die neue Erdgaspipeline »Turkstream« in Betrieb, die russisches Erdgas durch das Schwarze Meer in die Türkei leitet. Inhaltlich wird es laut Einschätzung von Beobachtern allerdings vor allem um die Kriege in Syrien und in Libyen gehen. Erdogan dringt darauf, die jüngste syrische Offensive in Idlib zu stoppen. Putin hat sich derweil am Dienstag erstmals zu einem Besuch in Damaskus aufgehalten. Bei seinem Treffen mit Präsident Baschar Al-Assad ging es insbesondere um die Entwicklung in den Regionen des Landes.

Mit Blick auf Libyen stehen beim heutigen Treffen von Putin und Erdogan womöglich neuartige Absprachen zur Regelung des Konflikts bevor. Wie das Onlinemagazin Al-Monitor unter Berufung auf Quellen in den russischen Ministerien für Äußeres sowie für Verteidigung berichtet, planen Moskau und Ankara eine neue Initiative, die den »Astana-Prozess« zur Beendigung des Krieges in Syrien zum Vorbild hat. Wie in Syrien sind die beiden Staaten zwar auch in Libyen auf gegnerischen Seiten involviert, können damit aber auch auf die verfeindeten Kriegsparteien wirksam Einfluss nehmen. Beide teilen zudem das Interesse, sich in der arabischen Welt als erfolgreiche Konfliktlöser zu profilieren und damit die Hegemonie des Westens weiter zu brechen.

Mit Blick darauf befassten sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens am Dienstag nachmittag bei einem kurzfristig anberaumten Krisentreffen auch mit der Entwicklung in Libyen. Die Bundesregierung will in dem Konflikt mit einem großspurig angekündigten »Berlin-Prozess« vermitteln, muss nun allerdings realisieren, dass ihr womöglich – wie schon in Syrien – Moskau und Ankara die Butter vom Brot nehmen. Darüber hinaus erörterte Außenminister Heiko Maas gestern mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien, Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab, den dramatisch eskalierenden Iran-Konflikt. Berlin ist weiterhin bemüht, sich im Mittleren Osten in gewissem Umfang von Washington abzusetzen, um seinen Anspruch auf eine weltpolitische Führungsrolle zu manifestieren, schafft es jedoch nicht, dabei Fortschritte zu erzielen. Am Samstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit Maas nach Moskau reisen, um dort mit Putin zu verhandeln. Auf dem Programm steht neben dem Iran-Konflikt vor allem der Krieg in Libyen.