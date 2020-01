In großen Lettern

Thilo Beu »Luft, schwer wie Blei«?

»Die Luft ist schwer wie Blei«, schrieb der große Nazim Hikmet (1902–1963) über die Türkei, er dichtete, »um das Blei zu schmelzen«. »Wenn wir nicht brennen«, fragte er, wie könne da »die Finsternis erleuchtet werden«? Wegen seiner kommunistischen Gesinnung verbrachte der Vater der modernen türkischen Lyrik die gesamten 40er Jahre im Gefängnis – sein Fall steht stellvertretend für die lange Geschichte politischer Verfolgung in der Türkei. »Nach dem Militärputsch von 1980 waren linke und kurdische Menschen inhaftiert. Heute sind es in erster Linie Kurden«, sagt der Schriftsteller Dogan Akhanli auf der Bonner Opernbühne. Er berichtet von Gefangenschaft »in absoluter Finsternis« – und von der Kontinuität der Unterdrückung. Akhanli ist einer von fünf Laienschauspielern, die der Regisseur Volker Lösch für seine Inszenierung von Beethovens Oper »Fidelio« gewinnen konnte. Mit der Premiere am 1. Januar startete das Jubiläumsjahr in der Geburtsstadt des Komponisten fulminant. Generalintendant Bernhard Helmich scheute die Kritik nicht: mal wieder politische Agitation von Lösch statt einer weihevollen Ehrung von Bonns größtem Sohn. Die Inszenierung der Befreiungsoper habe »auch Beethoven selbst befreit«, urteilte später Jürgen Repschläger, kulturpolitischer Sprecher von Die Linke im Stadtrat, und zwar »von jenem Teil des Publikums, das ›Fidelio‹ immer nur auf eine seichte Liebesgeschichte« reduzieren wollte.

Das war die Opernfabel nie gewesen: Leonore (Martina Welschenbach) befreit ihren Mann Florestan (Thomas Mohr) aus der Isolationshaft. Dazu verkleidet sie sich als Fidelio, lässt sich als Wächter anstellen und mit Marzelline (Marie Heeschen) verloben, der Tochter des Kerkermeisters Rocco (Karl-Heinz Lehner). Schließlich erledigt sie den diktatorischen Gouverneur Pizarro (Mark Morouse). Um den Stoff zu aktualisieren, müsse man »mit Beethoven über Beethoven hinaus« und das System als Ganzes in Frage stellen, so Lösch vorab. Die Lage in der Türkei und die deutsch-türkischen Beziehungen böten sich dafür an. Die Waffenexporte der BRD an den Bosporus sind ein Unterthema der Inszenierung.

In der wird die heile Welt der Marzelline mit der Realität konfrontiert. Hier ein rosa Sofa, dort Filmaufnahmen vom Krieg im eigenen Land: etwa Straßenzüge in der kurdischen Stadt Cizre mit Leichen und zerbombten Häusern. Traute Treffen von Merkel und Erdogan. Auf der Leinwand sieht man teils verfremdete Liveaufnahmen, welche die Wirkung des Geschehens auf der Bühne erhöhen. Die ist auch aus filmtechnischen Gründen ganz in Grün gehalten (Bühnenbild: Carola Reuther). Durch den Kunstgriff, einen Moderator (Matthias Kelle) einzufügen, gelingt das Wechselspiel zwischen den Sängern und den um einen Tisch gruppierten Laiendarstellern. Unter ihnen ist Süleyman Demirtas, der Bruder des einstigen Kovorsitzenden der HDP, Selahattin, der in einem Hochsicherheitsknast einsitzt. Auch Hakan Akay, Agit Keser und Dilan Yazicioglu berichten von bedrückenden Erlebnissen, aber auch widerständiger Haltung. Die Bonner Inszenierung fordert die Freilassung Demirtas’ und des Aktivisten Soydan Akay, des Schriftstellers Ahmet Altan, der Sängerin Hozan Cane und von deren Tochter Gönül Örs, in Köln Leiterin einer sozialpädagogischen Familienbetreuung. Zum Schluss reihen sich alle Akteure in den Chor der Gefangenen ein, befreit von ihren grünen Overalls. Auf der Leinwand prangt »Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei!« Große Lettern mahnen das Publikum, die Bundesregierung zum Stopp der Waffenexporte aufzufordern. Im Foyer liegen Postkarten aus, mit denen man Gefangenen schreiben kann.

Einige hatten früh den Saal verlassen, hier und da gab es Buhrufe von Leuten, den das alles nicht fein genug war. Doch die meisten erhoben sich zu langem Applaus. Der galt brillanten Darstellern und einem Orchester, das mit dem Dirigenten Dirk Kaftan von pianissimo aufwärts für die nötige Dramatik sorgte. Anschließend ging es hinaus in eine kalte Nacht, wo einem Hikmets Worte in den Sinn kamen. »Luft schwer wie Blei«? Auf der Bühne hatte sie gebrannt. Vielleicht ein Vorgeschmack.