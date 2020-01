Express nach China

Qin Qing/XinHua/dpa Im chinesischen Pu’er entsteht ein Bahnhof für Züge aus Laos

Sieben Monate vorfristig, so meldete die englischsprachige Vientiane Times am 3. Januar, wurde der mit 9.384 Metern längste Tunnel der laotisch-chinesischen Eisenbahn fertiggestellt. Ein wichtiger Schritt auf dem noch langen Weg bis zur Vollendung des Megaprojektes.

Pünktlich zum 42. Jahrestag der Laotischen Demokratischen Volksrepublik soll am 2. Dezember 2021 der erste Zug auf der 414 Kilometer langen Trasse von der chinesischen Grenze bis zur laotischen Hauptstadt Vientiane rollen. Damit wird für das Land am Mekong der Traum von einer Eisenbahnverbindung zu den Nachbarländern wahr.

Dabei war die Idee nicht neu. Zuerst hatte die Kolonialmacht Frankreich vor, das Binnenland per Bahn mit der vietnamesischen Küste zu verbinden. Ein Bahnhofsgebäude in der zentrallaotischen Provinzhauptstadt Thakhek, einige Kilometer Bahndamm und ein paar Brücken zeugen noch heute von dem Unterfangen aus dem Ende der 1920er Jahre, das von Weltwirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg begraben worden war. Später sollte der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) nach Ende des US-amerikanischen Indochinakrieges eine Bahnverbindung finanzieren. Immerhin wurden schon mal ein paar Lokschlosser in der DDR ausgebildet. Es dauerte schließlich bis 2009, bis die thailändische Bahnlinie Bangkok–Nongkhai dreieinhalb Kilometer weit nach Laos hinein verlängert wurde.

Auch das laotisch-chinesische Bahnprojekt stand lange Zeit unter keinem guten Stern. Zwar hatte die laotische Führung schon früh im neuen Jahrtausend das Ziel verkündet, die Volksrepublik von einem Binnen- zu einem Transitland machen zu wollen und auch entsprechende Verhandlungen mit der chinesischen Seite begonnen. Doch anfänglichen Fortschritten folgte im Jahr 2010 die Verhaftung des dortigen Eisenbahnministers Liu Zhijun. Als China unter Xi Jinping 2013 sein gewaltiges internationales Infrastrukturprojekt »neue Seidenstraße« anschob, kam auch in das laotische mehr als fünf Milliarden Euro teure Vorhaben wieder Bewegung. Schließlich wurde 2016 mit der Realisierung begonnen.

Inzwischen ist der Riesenbau im gebirgigen Norden von Laos unübersehbar. Insgesamt 76 Tunnel müssen gebohrt, 154 Brücken errichtet werden. Überall entlang der Stecke sind chinesische Bauarbeiter am Werk. Erste laotische Fachleute sind zur Ausbildung in China, sogar eine spezielle Eisenbahn-Berufsschule entsteht am Stadtrand von Vientiane. Langsam entsteht so etwas wie eine kleine Eisenbahneuphorie. Die wird auch nicht gedämpft durch die Tatsache, dass es sich für China, das inzwischen über das größte Schnellbahnnetz der Welt verfügt, auf dem Züge mit bis zu 350 Kilometern pro Stunde durch das Land rasen, eher um eine Nebenbahn handelt. Auf der einspurigen Strecke werden Passagierzüge mit eher gemächlichen 160 Stundenkilometern unterwegs sein. Dennoch ist die laotische Strecke wichtiger Teil eines größeren Ganzen, denn auch der Bau des Anschlusses auf dem westlichen Ufer des Mekong hat begonnen. Dort, im benachbarten Thailand, sollen die Züge im Jahr 2023 rollen – zweigleisig und bis zu 250 Kilometer pro Stunde schnell. Endpunkt der später durchgängigen Strecke wird Singapur. Von dort geht es dann weiter in alle Welt – auf der maritimen »Seidenstraße«.