Öl als Gebrauchtware

Vasily Fedosenko/REUTERS In der Großraffinerie im belarussischen Masyr wurde eine kurze Pause eingelegt

Russland hat zu Jahresbeginn drei Tage lang kein Öl an Belarus geliefert. Am vergangenen Sonnabend wurden jedoch die ersten Nachfolgeverträge unterzeichnet – wenn auch zunächst kurzfristige. Das zeigt: An einer Eskalation des Konflikts hatte keine der beteiligten Seiten ein Interesse. Der »Öl-Würgegriff«, über den das Portal der Voice of America – und in etwas weniger dramatischem Ton die Deutsche Welle – ihre russischsprachigen Leser informierten, wurde offenbar nicht angesetzt.

Was war passiert? Bis zum Nachmittag des 31. Dezember hatten in Moskau Vertreter von Russland und Belarus über die Konditionen für die Verlängerung der russischen Öllieferungen an das westliche Nachbarland verhandelt. Es kam zu keiner Einigung. Daraufhin unterbrach die russische Seite zum Jahreswechsel wegen des vertragslosen Zustands die Belieferung der beiden Großraffinerien in Belarus: »Naftan« in Nawapolazk im Norden des Landes sowie die in Masyr im Südosten. Die Betriebe reduzierten ihre Kapazität auf das technologische Minimum und kündigten an, zunächst mit im Dezember angelegten Vorräten weiterzuarbeiten. Experten schätzten ein, dass die Rohölvorräte bis maximal zum 20. Januar reichen könnten. Voice of America zitierte einen ungenannten Experten mit der Prognose, die Heizkraftwerke im Land könnten auf das umweltschädlichere Schweröl umgestellt werden, das bei der Raffinierung von Benzin und Diesel sowieso anfällt und für das normalerweise außer zum Teeren von Straßen kaum eine Verwendung besteht – am allerwenigsten in einem Binnenstaat wie Belarus, das keine Handelsflotte unterhält, deren Schiffsdiesel sich notfalls mit diesem Abfallprodukt betreiben lassen, wodurch die Schäden aus der Schwerölverbrennung auf hoher See anfallen.

Gleichzeitig liefen aber offensichtlich die Verhandlungen weiter, und am Nachmittag des 4. Januar kamen die ersten – von den westlichen »Qualitätsmedien« ignorierten – Meldungen darüber, dass eine Einigung erzielt worden sei. Sie beruht demnach darauf, dass Belarus eine fünfprozentige Erhöhung des Ölpreises per 1. Januar akzeptiert hat, gleichzeitig aber de facto nicht mehr zahlt als bisher. Denn aus der Berechnungsformel für den Lieferpreis wurde eine »Prämie« von zehn US-Dollar pro Tonne Öl gestrichen, die sich die russischen Lieferanten in den zurückliegenden Jahren genehmigt hatten. Auf welcher Grundlage, ist unklar, vermutlich war es ihre Marktmacht als einzige Lieferanten des Rohstoffs an Belarus. Die Prämie machte bei einem Abgabepreis von 20 US-Dollar pro Tonne offenbar die Hälfte des Preises aus. Man darf das ruhig unverschämt nennen. Insofern hat die belarussische Seite einen Erfolg erzielt, der, wie es aussieht, auf Kosten des russischen Ölkapitals geht. Die Differenz scheint dafür draufzugehen, die Folgen einer Reform des russischen Steuerrechts auszugleichen: Das sogenannte Steuermanöver beruht darauf, die Exportzölle für Rohstoffe – von denen Belarus bisher befreit war – schrittweise aufzuheben und sie in eine am Bohrloch erhobene Förderabgabe umzuwandeln. Das bedeutet in der Praxis, dass sich die Inlands- und Auslandspreise der Rohstoffe tendenziell angleichen werden – mit der Folge, dass das der Herrschaft des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zugrundeliegende Geschäftsmodell seine Grundlage verliert: billig eingekauftes russisches Öl in aus sowjetischen Zeiten geerbten Raffinerien aufzuarbeiten und zum Weltmarktpreis zu exportieren.

Die Zuspitzung in den Verhandlungen ging dabei offenbar von der belarussischen Seite aus. Wie russische Agenturen zum Jahreswechsel meldeten, war es Lukaschenko, der am Silvestertag anordnete, dass die Raffinerien seines Landes das russische Angebot, die Lieferungen zu den bisherigen Konditionen fortzusetzen, ignorieren sollten.

Offenkundig wollten aber weder Russland noch Belarus den Streit eskalieren lassen. Die Regierung in Minsk nicht, weil die kontinuierliche Lieferung russischen Öls für das Land wirtschaftlich überlebensnotwendig ist. Und weil auch Lukaschenko klar sein muss, dass seine Ansagen darüber, dass Belarus sich notfalls nach anderen Öllieferanten umsehen werde, im Moment leere Drohungen sind. Importe von Öl und Gas aus Kasachstan würden weiterhin das russische Leitungsnetz benötigen. Und bei womöglichen Einkäufen aus Saudi-Arabien oder sogar den USA über Häfen im Baltikum stellen sich Preis- und Kapazitätsfragen: Bestehen an den baltischen Kaianlagen und auf den Schienenstrecken nach Belarus überhaupt die Möglichkeiten, zusätzlich 20 Millionen Tonnen Öl im Jahr umzuschlagen bzw. zu transportieren? Und würde sich dies für Belarus noch lohnen, wenn der Einkaufsvorteil beim Preis wegfällt?

Russland hat seinerseits durch sein schnelles Nachgeben gezeigt, dass die Frage, wer im Rohstofftransit und -export wen erpressen kann, nicht ganz so einseitig zu beantworten ist, wie es die westlichen »Qualitätsmedien« aufgebauscht haben.