Rechter Propaganda aufgesessen

44 TV-Autorinnen und -Autoren bekannter Satire- und Comedyshows – unter anderem »Heute-Show« und »Neo, Magazin Royale« – bekundeten in einer Erklärung ihre Solidarität mit WDR-Kollegen wegen des »Umweltsau«-Liedes, das rechte Scharfmacher und Neonazis genutzt haben, um gegen Journalisten zu hetzen:

Wir als Fernsehautorinnen und -autoren erklären uns solidarisch mit den Kolleginnen und -kollegen vom WDR, die von ihrem Arbeitgeber aufs fahrlässigste alleingelassen werden, und fordern die sofortige Wiederonlinestellung des »Umweltsau«-Beitrags. Der Streit um das Lied entbehrt jeder rationalen Grundlage. Selbst das Wort »Satirefreiheit« scheint unangemessen, wenn die Empörungsschwelle so niedrig liegt, dass sie auch von jedem zweiten Popsong gerissen wird. Eine (!) fiktionale Oma diskriminiert genausowenig eine ganze Generation wie der Alkoholikervater aus »Papa Was a Rollin’ Stone« nicht alle Männer für untauglich erklärt.

Der Skandal ist ein anderer: Die Skandalisierung des Liedes folgt gut bekannten Mustern rechter Trolle. Diese wissen um die Absurdität ihrer Vorwürfe und missbrauchen den eigentlich sinnvollen Reflex unserer Zivilgesellschaft, andere nicht verletzen zu wollen. Sie »hacken« damit den Diskurs, bekommen Aufmerksamkeit und sorgen für eine Verschiebung des Denk- und Sagbaren in ihre Richtung. Eine inhaltliche Debatte ist deshalb nicht nur unnütz – sie ist gar nicht möglich. (WDR-Intendant, jW) Tom Buhrow ist mit seiner Reaktion auf den künstlich erzeugten Skandal in eine Falle getappt, aus der er ohne massiven Glaubwürdigkeitsverlust nicht mehr herauskommt. Ein Medienmanager, dessen Umgang mit moderner, rechter Propaganda von so viel Naivität und Ungeschicktheit zeugt und der nicht in der Lage ist, sich in einfachsten Fragen der Presse- und Meinungsfreiheit vor seine Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu stellen, gefährdet eben diese Freiheiten. Er sollte die Konsequenzen ziehen.

Die Linke Bremen setzt sich für einen Gedenkort für Laye-Alama Condé ein:

Am 7.1.2005 verstarb Laye-Alama Condé an den Folgen einer zwangsweisen Verabreichung von Brechmitteln in Polizeigewahrsam. Nachdem Condé, zeit seines Lebens nicht vorbestraft, wegen des Verdachtes auf Drogenhandel vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium In der Vahr gebracht wurde, fesselte man ihn dort und verabreichte ihm zwangsweise Brechmittel über eine Magensonde. Während dieser Prozedur musste Condé mehrmals erbrechen, wobei sich seine Vitalparameter zunehmend verschlechterten. Condé fiel ins Koma, wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht und verstarb dort an Sauerstoffmangel durch Ertrinken als Folge des zwangsweisen Brechmitteleinsatzes. Des weiteren wurden im Krankenhaus ein Lungenödem und eine Hirnschädigung diagnostiziert. Im Land Bremen wurde die Praxis der Brechmittelvergabe von 1991 bis zum Tode von Condé eingesetzt, obwohl Ärzte und Experten seit Beginn der Verabreichung dies als gefährlich und unverhältnismäßig kritisierten. (…) Annika Port von der Bremer Linksfraktion fordert nun, zeitnah die notwendigen Entscheidungen zur Errichtung eines Gedenkortes zu treffen: »Nach 15 Jahren ist es längst überfällig, dass Bremen auch im Falle von Laye-Alama Condé der Verantwortung gerecht wird und ein Zeichen setzt, dass so etwas nie wieder passieren darf.« (…)