Frankreichs Linke fordert Rücknahme von Reform

Paris. Führende Vertreter der französischen Linken haben in einem offenen Schreiben die Rücknahme der geplanten »Rentenreform« gefordert. Der von 65 Linken unterzeichnete Aufruf, der in der Sonntagszeitung Journal de Dimanche veröffentlicht wurde, verlangt »echte Verhandlungen mit den Gewerkschaften« und ein »gerechtes und solidarisches« Rentensystem. Zu den Unterzeichnern gehören neben den Vorsitzenden von La France Insoumise, der Sozialistischen Partei, der Kommunistischen Partei, den Grünen und des Gewerkschaftsbundes CGT auch die Sprecher der Neuen Antikapitalistischen Partei, Abgeordnete, Journalisten und Wissenschaftler. Am heutigen Dienstag sollen die Gespräche zwischen der Regierung und den Gewerkschaften wieder aufgenommen werden. (jW)