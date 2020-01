Transitland im großen Stil

REUTERS/Umit Bektas Die Präsidenten der Türkei, Serbiens, Aserbaidschans und der Ukraine bei der Einweihung der »TANAP«-Pipeline (Juni 2018)

Die Politikwissenschaftlerin Pinar Ipek schrieb bereits im Jahr 2006: »Ein wesentlicher Aspekt der türkischen Energiepolitik ist es, zur Energiedrehscheibe zu werden, über die Öl- und Gasressourcen aus der kaspischen Region, Russland und dem Mittleren Osten auf die europäischen Märkte gebracht werden.« Ipeks Feststellung trifft heute ebenso zu wie vor 14 Jahren. Und: Ankara nähert sich inzwischen der Verwirklichung seines Ziels erkennbar an.

Im Jahr 2006, als Ipek die anvisierte Rolle der Türkei als Drehscheibe für Energieträger analysierte, ging gerade eines der dafür wohl wichtigsten Projekte in Betrieb: die »Baku-Tbilisi-Ceyhan«-Pipeline, die Erdöl aus dem rohstoffreichen Aserbaidschan über Georgien in die Türkei und dann weiter in den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan transportiert. Auch Öl aus Kasachstan und Turkmenistan wird in sie eingespeist. Sie erschließt perspek­tivisch die Ölvorräte des gesamten Kaspischen Beckens. Seit 2014 ist darüber hinaus eine Pipeline aus den nordirakischen Erdölfeldern bei Kirkuk nach Ceyhan in Betrieb. Ergänzend planen Ankara und Bagdad entlang dieser Strecke eine zweite Pipeline, die auch Anschluss an das innerirakische Leitungsnetz erhalten und so auch Öl aus den zentral- und den südirakischen Feldern nach Europa leiten können soll. Damit würde die Türkei im großen Stil zum Transitland für Öl aus dem Irak werden.

Noch recht jung ist die Erdgasleitung »TANAP« (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline), die Gas aus Aserbaidschans riesigem Shah-Deniz-Feld nach Europa transportiert. Sie nimmt den Rohstoff aus der schon 2006 eröffneten Südkaukasuspipeline auf, die – im wesentlichen parallel zur »Baku-Tbilisi-Ceyhan«-Ölpipeline verlaufend – aus Aserbaidschan über Georgien bis in die Türkei führt. TANAP leitet das Gas an die türkisch-griechische Grenze weiter. In der Grenzstadt Ipsala nahm Präsident Recep Tayyip Erdogan am 30. November gemeinsam mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Alijew die letzte Teilstrecke und die Verbindungsstation nach Griechenland in Betrieb. Von dort aus soll die noch im Bau befindliche »Trans-Adriatic«-Pipeline (TAP) Erdgas über Nordgriechenland und Albanien bis nach Italien leiten. TANAP hat eine Kapazität von 16 Milliarden Kubikmetern Erdgas im Jahr und kann auf 31 Milliarden Kubikmeter erweitert werden. Neben den kaspischen Erdgasvorräten hat Ankara auch die iranischen für sich erschlossen; seit 2001 kann die »Tabriz-Ankara«-Pipeline bis zu 14 Milliarden Kubikmeter im Jahr bis in die türkische Hauptstadt transportieren. Zu den kaspischen und den iranischen Quellen kommen mit »Turkstream« nun auch noch die russischen hinzu. Kein Wunder, dass Vizepräsident Fuat Oktay zu Jahresbeginn zufrieden konstatierte, die Türkei habe bei ihrem Bestreben, eine bedeutende Energiedrehscheibe zu werden, »einen großen Sprung nach vorn« gemacht.