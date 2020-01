»Turkstream« geht ans Netz

Str/AP/dpa Die »Pioneering Spirit«, hier im Bosporus, half bei der Verlegung der Pipeline »Turkstream« (Mai 2017)

Die Pipeline »»Turkstream«« soll am morgigen Mittwoch in Istanbul im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin offiziell in Betrieb genommen werden. Sie wird Erdgas aus der russischen Hafenstadt Anapa südöstlich der Straße von Kertsch durch das Schwarze Meer in den türkischen Küstenort Kiyiköy nordwestlich von Istanbul leiten. »Turkstream«, faktisch das südliche Gegenstück zu »Nord Stream«, ist in der westlichen Öffentlichkeit bislang vergleichsweise wenig wahrgenommen worden. Dabei bringt der Bau der Röhre ebenfalls weitreichende geostrategische Konsequenzen mit sich.

Zu den unmittelbaren Folgen zählt – wie im Falle von »Nord Stream« und »Nord Stream 2« –, dass der Erdgastransit durch die Ukraine an Bedeutung verliert. Bislang werden mehrere südosteuropäische Länder – Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Nordmazedonien – und die Türkei über die »Trans Balkan«-Pipeline mit russischem Erdgas versorgt. Diese durchquert ukrainisches Territorium, bevor sie Rumänien erreicht. Durch sie flossen im Jahr 2018 nach Angaben des Konzerns Gasprom knapp 19 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Der größere Teil davon – 10,7 Milliarden Kubikmeter – ging in die Türkei. Ankara wird ihn jetzt vollständig mit Hilfe des ersten »Turkstream«-Strangs ersetzen können, der über eine Durchleitungskapazität von bis zu 15,75 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr verfügt.

Und nicht nur das. Bulgarien hat zum Jahreswechsel angekündigt, ebenfalls umgehend auf den Bezug russischen Erdgases via »Turkstream« umzusteigen. Damit spare man eine Menge Geld, weil die Durchleitungsgebühren durch die Türkei geringer seien als diejenigen durch die Ukraine und Rumänien, heißt es in Sofia. Energieministerin Temenuschka Petkowa spricht von Einsparungen von rund 35 Millionen Euro im Jahr – für ein verarmtes Land wie Bulgarien durchaus ein ernstzunehmender Faktor. Man werde den Gaspreis um fünf Prozent senken können, gab Petkowa bekannt. Dennoch: Der Schritt ist durchaus riskant. Regierungsbeamte in Washington haben vor einigen Tagen dem Nachrichtenportal Euractiv bestätigt, die Sanktionen, die die USA gegen den Bau von »Nord Stream 2« und »Turkstream« verhängt haben, würden wohl auch auf Anschlussröhren angewandt. Prinzipiell könnte dies auch die Pipeline aus der Türkei nach Bulgarien treffen.

Warum lässt sich Sofia auf das Risiko ein? Der geringere Erdgaspreis ist gewiss nur ein Teil der Antwort. Bulgarien hat mehrmals eine teure Zeche für Erdgaskonflikte zwischen dem Westen und der Ukraine auf der einen und Russland auf der anderen Seite gezahlt. Als im Jahr 2009 der Gasstreit zwischen Kiew und Moskau die Lieferungen stocken ließ, stand das Land mitten im Winter ohne Gas da und geriet in eine gravierende Versorgungskrise. Damals konnte es immerhin noch auf Abhilfe hoffen: Russland plante die Pipeline »South Stream«, die 63 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr aus Anapa an die bulgarische Küste transportieren sollte. Sofia hätte damit nicht nur Versorgungssicherheit erlangt, sondern zum Transitstaat aufsteigen und den Großteil des Erdgases gewinnbringend weiterleiten können. Die Chance wurde ihm 2014 genommen: In diesem Jahr musste Sofia unter starkem Druck aus Washington und aus Brüssel die »South Stream«-Pläne canceln – der Konflikt der westlichen Staaten mit Russland war eskaliert, Bulgarien hatte seine ökonomischen Interessen den Machtambitionen seiner Verbündeten unterzuordnen.

Der bulgarischen Regierung bietet sich nun eine nächste Chance. »Turkstream«, die kleinere Ersatzvariante von »South Stream«, die Gasprom ab 2015 entwickelte, wird in einem zweiten Strang weitere 15,75 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei leiten, die für den Weiterexport via Bulgarien in andere Länder Südosteuropas vorgesehen sind. Dazu ist zum einen geplant, die »Trans Balkan«-Pipeline umzupolen: Anstatt russisches Erdgas über die Ukraine und Rumänien in südlicher Richtung nach Bulgarien zu leiten, soll sie aus »Turkstream« gespeist werden und deren Erdgas über Bulgarien in nördlicher Richtung nach Rumänien transportieren. Ihr ukrainisches Teilstück wäre dann überflüssig und könnte prinzipiell stillgelegt werden. Berichten aus Sofia zufolge sind bereits vor der morgigen offiziellen Inbetriebnahme erste Lieferungen von »Turkstream«-Gas nicht nur in Bulgarien, sondern auch in Griechenland und in Nordmazedonien eingetroffen. Zusätzlich zur Umpolung der »Trans Balkan«-Pipeline ist der Bau einer neuen Röhre über Bulgarien nach Serbien und weiter nach Ungarn geplant. Das serbische Teilstück ist Berichten zufolge bereits weitgehend fertiggestellt. Die Gesamtleitung soll laut aktuellen Plänen spätestens 2021 in Betrieb sein – jedenfalls, sofern Washington nicht mit den erwähnten Sanktionen interveniert.

»Turkstream« mindert nicht nur die Bedeutung der ukrainischen Transitpipelines; sie verschafft darüber hinaus der Türkei neuen geostrategischen Einfluss. Das Land kann zum einen mit Hilfe der Leitung seine Stellung als nach Deutschland zweitgrößter Abnehmer russischen Erdgases festigen: Zu den 16 Milliarden Kubikmetern russischen Erdgases, die sie über die offiziell im Jahr 2005 in Betrieb genommene Pipeline »Blue Stream« beziehen kann – diese verläuft ebenfalls durch das Schwarze Meer –, kommen nun 31,5 Milliarden Kubikmeter über die beiden »Turkstream«-Stränge hinzu. Zusammengenommen ist das fast soviel wie das Durchleitungsvolumen von »Nord Stream 1«. Und: Indem die Türkei mehrere Staaten Südosteuropas mit russischem Erdgas versorgt, baut sie ihre Stellung aus – als Land, das Öl und Gas aus verschiedensten Quellen bezieht und es dann an möglichst viele Abnehmer weiterleitet. Ankaras Bestreben, sich als Drehscheibe für Energieträger neuen Einfluss zu sichern, schlug in Fachkreisen schon in den 2000er Jahren hohe Wellen. Inzwischen nähert sich die Türkei der Realisierung ihres Ziels an.