NATO tagt zur Lage im Irak

Brüssel. Die Botschafter der NATO-Staaten haben am Montag ihre Beratungen über die Lage im Irak aufgenommen. Die Vertreter der 29 Mitglieder kamen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen, der das Treffen angesetzt hatte. Diskutiert wurde über die Zukunft der Ausbildungsmission der Militärallianz im Irak, nachdem das irakische Parlament am Wochenende den Abzug der US-geführten Truppen gefordert hatte. In der NATO wurde im Vorfeld des Botschaftertreffens darauf verwiesen, dass die Truppenabzugsforderung des Parlaments nicht bindend sei. Es müsse abgewartet werden, wie die irakische Regierung sich dazu positioniere, hieß es. (AFP/jW)