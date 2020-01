Schneisen der Verwüstung

AAP Image/Mick Tsikas/via REUTERS Überbleibsel eines Hauses in der Ortschaft Wingello nach dem Buschfeuer (6.1.2020)

Die Flächenbrände in Australien wüten weiter. Der Qualm raubt den Menschen in den betroffenen Gebieten den Atem. »Die Feuer brennen immer noch, und sie werden noch über Monate brennen«, sagte der konservative australische Premierminister Scott Morrison am Montag vor Reportern. Seit Beginn der Brände im Oktober sind dabei landesweit 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2.000 Häuser wurden zerstört, besonders betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales (siehe Bild) und Victoria. Hier loderten am Montag noch 170 Feuer. (dpa/jW)