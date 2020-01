Prozess zur Leipziger Silvesternacht

Leipzig. Infolge des Polizeieinsatzes während der Neujahrsnacht in Leipzig muss sich am Mittwoch ein erster Tatverdächtiger vor Gericht verantworten. Gegen den 27jährigen sei ein beschleunigtes Verfahren angestrengt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts am Montag. Der Vorwurf laute auf Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Es sei das bislang einzige beschleunigte Verfahren im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen am Connewitzer Kreuz. Dort waren in der Silvesternacht Polizisten attackiert worden. Ein Beamter sei nach offiziellen Angaben am Ohr schwer verletzt worden.

Derweil berichtete die Zeit online am Montag über ein ihr vorliegendes Video, welches klar zeige, dass es keinen orchestrierten Angriff einer großen Gruppe »Linksextremisten« auf die später verletzten Polizisten gegeben hatte. (dpa/jW)