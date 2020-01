Drei Herren am Berg. Zum Tod von Hermann L. Gremliza

Erwin Elsner/dpa Hermann L. Gremliza 1996 in Frankfurt a. M.

Der Braunsberg ist ein schräges Kalkplateau oberhalb des österreichischen Donaustädtchens Hainburg. Gemeinsam mit dem Thebener Kogel bildet er die Porta Hungarica, den Donaudurchbruch zwischen Alpen und Karpaten. Hainburg war einst Sitz der größten Zigarettenfabrik der Monarchie und ist heute Ausgangspunkt für Touren in die urwaldlichen Donauauen am anderen Flussufer. Im Dezember 1983 war das Schutzgebiet heftig umkämpft; just im ökologisch wertvollsten Teil der Au wollte die staatliche Donaukraftwerke AG ein riesiges Flusskraftwerk errichten. Das Naturparadies wäre unter Beton verschwunden. Gegen diese Barbarei formierte sich innerhalb weniger Stunden ein bis dahin in Österreich noch nicht gesehener zivilgesellschaftlicher Widerstand. Tausende besetzten jenen Teil der Au, in dem bereits Rodungsarbeiten angelaufen waren. Unter dem Einsatz ihres Lebens blockierten sie die Arbeiten, neben und hinter ihnen krachten Dutzende Bäume ins Unterholz. Doch abends errichteten die Auschützer ein primitives Camp, und am nächsten Morgen ketteten sie sich an mächtige alte Pappeln. Die Baugewerkschaft drohte mit der Entsendung Hunderter Bauarbeiter, die würden dem Studentengesindel schon zeigen, wo es langgeht. Die Polizei trennte die Kontrahenten, schikanierte die Besetzer aber bis aufs Blut, einige wurden auch schwer verletzt, als sie von Polizisten einen Damm hinuntergestoßen wurden. Als sich herausstellte, dass sich unter den Aubesetzern nicht wenige Kinder von Baugewerkschaftern befanden, wurde ein »Waffenstillstand« geschlossen, der bis heute andauert.

Gemeinsam mit dem ein paar Jahre zuvor gewonnenen Kampf für die Nichtinbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf bedeuteten die bürgerkriegsähnlichen Szenen zwischen Auschützern und Tausenden Polizisten die Geburtsstunde der Grünen Partei, die sich heute, sechsunddreißig Jahre später, anschickt, zum ersten Mal in Österreich auf Bundesebene Regierungsverantwortung (diesfalls mit der Kurzschen ÖVP) zu übernehmen. Unter anderem ist den Grünen jenes Ministerium zugesprochen, das für eine klimaverträgliche Energiepolitik zu sorgen hat. Der geschasste Innenminister Kickl (FPÖ) beschwört den Weltuntergang: »Die linke Regierung bringt Ausländer ins Land, erhöht die Steuern und verdrängt ›österreichische‹ Kinder aus der Schule!«

Wenn die braunen Chaoten geifern, stehen die Dinge nicht schlecht, dachte Herr Groll und erinnerte sich einer Begebenheit, die sich kurz nach der Aubesetzung ereignet hatte. Damals begab es sich, dass er mit seinem klapprigen französischen Kleinwagen die Bergstraße zum Gipfel des Braunsbergs hinauftuckerte. Auf den Rücksitz hatte sich der großartige österreichische Schriftsteller Michael Scharang gezwängt, und neben Groll saß der nicht minder großartige deutsche Publizist und Schriftsteller Hermann L. Gremliza. Hermann war nicht nur ein Mann der Sprache, er war auch ein Mann des Radsports. Die sechs Kilometer lange Bergstraße fand seine ungeteilte Zustimmung. Am Etappenziel angekommen, holte Herr Groll seinen Rollstuhl hervor, und dann eilten die drei einen Saumpfad entlang. An einer Aussichtskanzel hielten sie an. Der Blick reichte über das Marchfeld mit den Schlössern des Prinz Eugen über Bratislava bis in die Ausläufer der Karpaten, das Leutschauer Bergland mit der größten mittelalterlichen Festung, der Burgruine von Zips.

Lange schaute Hermann Gremliza durch Grolls Fernglas. Als er genug gesehen hatte, sprach er: »Meine Vorfahren und deren Vorväter kommen aus dem Zipser Bergland, den Silber- und Goldbergwerken. Sie schufteten in den Minen. Es ist schön, eine Landschaft und Zivilisation zu sehen, aus der die deutschen Nazis und ihre Mitläufer vertrieben wurden.« Er schloss mit dem Satz: »Möge dieser segensreiche Zustand noch lange währen.« Michael Scharang lächelte fein und nickte, Herr Groll trug Joseph, seinem Rollstuhl, auf, den Satz zu behalten.

Sehsunddreißig Jahre später dachte Herr Groll. »Das ist der beschissene Lauf der Welt: Volkswagen baut in der Slowakei eine Autofabrik nach der anderen, die Grünen sind in der Regierung. Und Hermann Gremliza ist tot.«