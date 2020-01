»Man erzählt immer wieder neue Märchen«

Jens Wolf/dpa Demonstration anlässlich des zehnten Todestags des Asylbewerbers Oury Jalloh am 7. Januar 2015 in Dessau-Roßlau

Am Dienstag jährt sich der Tod Ihres Freundes Oury Jalloh zum 15. Mal. Ihre Initiative hat maßgeblichen Anteil daran, dass es heute eine dichte Beweislage gibt, die praktisch belegt, dass er von Polizisten ermordet wurde. Trotzdem wurde der Fall jetzt eingestellt. Welche Gefühle werden Sie auf der Gedenkdemonstration in Dessau, die Sie mit organisiert haben, begleiten?

Es ist ein trauriger Tag für mich und viele andere aus der Black Community. Wir werden uns an Oury Jalloh, aber auch an die anderen Opfer deutscher Polizeigewalt erinnern. Wir haben Freunde verloren und fühlen uns auch hilflos. Weil die Justiz einfach nichts tut, weil sie uns eine Show vorspielt. Das kann sie, weil ihr das Schweigen und der Alltagsrassismus in der Bevölkerung in die Hände spielt.

Im Fall Oury Jalloh wurde überhaupt nur ermittelt, weil wir nicht locker gelassen haben. Aber alles Gerede dient bis heute nur einem Zweck: Man will vertuschen, man erzählt der Öffentlichkeit immer wieder neue Märchen. Dass jetzt Sonderberater im Landtag die Akten auswerten sollen, halte ich auch für eine Verzögerungstaktik. Ich gehe nicht davon aus, dass sie ihren Bericht veröffentlichen werden, das klang ja auch schon so durch.

Das klingt nach Aufgeben.

Nein, wir werden doch nicht hinnehmen, dass sie uns unsere Rechte nehmen. Deshalb werden wir alles versuchen, um den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Darum haben wir zunächst Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Ich denke aber, dass sie dort die Einstellung absegnen werden. Aber dann können wir weitergehen.

Außerdem werden wir weiter Druck ausüben. Die Anwältinnen der Familie haben zum Beispiel erneut beantragt, asservierte Organe für neue rechtsmedizinische Untersuchungen freizugeben. Der Frankfurter Radiologe Boris Bodelle hat ja erst vor kurzem in einer Auswertung von Röntgenbildern mit neuen Methoden festgestellt, dass Oury vor seinem Tod schwere Verletzungen zugefügt wurden. Dem muss rechtsmedizinisch nachgegangen werden.

Müsste nicht eigentlich der Staat diesen brisanten Indizien nachgehen?

Das tut er aber nicht und so läuft es die ganze Zeit. Wir wissen praktisch heute, dass Oury zu Unrecht eingesperrt, schwer misshandelt und anschließend verbrannt wurde – von Polizeibeamten. Wir wissen bloß nicht, wer von ihnen konkret der Täter ist. Und das soll nach dem Willen der Justiz offenbar auch keiner wissen. Sonst wäre das Verfahren nicht eingestellt worden.

Wie finanzieren Sie die Expertisen, und was sagen Sie zu gewissen Vorwürfen, wonach von Ihnen bestellte Gutachter angeblich nur herausfinden, was Sie wünschen?

Wir haben immer Spenden gesammelt, auch mit Solipartys und dem Verkauf von T-Shirts. Davon bezahlen wir ja auch die Anwältinnen. Das ist alles sehr, sehr teuer und wir haben viele Schulden. Zum Glück haben wir jetzt mehr Erfahrung. Als wir 2005 eine zweite Obduktion beauftragt hatten und den Leichnam nach Frankfurt überführen mussten, war das anders. Das haben damals wirklich Asylbewerber zusammengekratzt von ihrem wenigen Geld. Da hat jeder ein bisschen draufgepackt. Und das war wichtig, weil sich die Staatsanwaltschaft geweigert hatte, den Leichnam röntgen zu lassen.

Die Vorwürfe sind aber Quatsch. Wir wollen wissen, was wirklich passiert ist. Die von uns beauftragten Gutachter sollen nur die Wahrheit sagen. Wenn die Staatsanwälte und Richter behaupten, Oury habe sich selbst angezündet, sollen sie das auch beweisen. Es ist nur so, dass alle Beweise dagegen sprechen.

Die Familie von Oury Jalloh lebt in Guinea. Wie geht sie mit der Situation um?

Seine Mutter und sein Vater sind ja in der Zwischenzeit leider gestorben. Oury hat aber sieben Geschwister, und die warten natürlich immer noch auf Gerechtigkeit. Sie wollen wissen, wer ihren Bruder getötet hat. Sie sind fassungslos, weil sie, weil wir, uns nicht vorstellen konnten, dass in Deutschland so mit einem Mord umgegangen wird. Es ist so unglaublich, das ist wie ein Theaterstück, das immer wieder neu inszeniert wird. Das können und werden Ourys Geschwister nicht hinnehmen.