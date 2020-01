Immer alles gleichzeitig

Chris Shonting Zum Daddelduo geschrumpft: John Stanier (l.) und Ian Williams

Plunker-plunker-plunker … »Juice B Crypts« fängt irreführend niedlich an, nach einer knappen Minuten wird es dann der übliche Post-Math-Rock, nach einer knappen weiteren gesellt sich ein proggiges Keyboard hinzu (oder kein Keyboard, das ist das Interessante an dieser Platte: Man kann die Soundquellen selten sicher identifizieren). Schließlich groovt sich der Opener »Ambulance« unfallfrei zu Ende. »Izm« wirft noch Shabazz Palaces in den Mix, wodurch dummerweise eine Kluft betont wird: die zwischen dem Flow der Rapformation und den sehr weißen Kopfbeats. Groovt schlecht. Spätestens bei »They Played it Twice« fängt die ganze Chose extrem zu nerven an. Ein paar interessante Sounds in einem Genudel, das an die schlimmsten Passagen der Platten von Yes erinnert. Die hatten ja vor 40 Jahren ein ähnliches Problem: ein paar durchaus bezaubernde Ideen, immer wieder unterbrochen von ewig langen Instrumentalpassagen, die es vor allem deshalb gab, damit alle Beteiligten zeigen konnten, wie gut sie ihr jeweiliges Instrument beherrschten. Nur dass bei Battles alles gleichzeitig geschieht. Dankenswerterweise sind die Stücke recht kurz.

Beim vierten Track »Sugar Foot« halluziniere ich prompt die Stimme des Yes-Sängers John Anderson. Nein, heilige Scheiße – das ist ja wirklich Jon Anderson! Haben sie das alte Fossil tatsächlich ausgegraben. Anderson hat nicht nur eine der anstrengendsten Stimmen der Rockgeschichte – etwa so, als würde jemand mit einem Messer über den Teller kratzen, während man auf einem Stück Kreide herumkaut –, er ist auch verrückt wie ein Hutmacher. Er sagte immer wieder Projekte auf Anraten seiner spirituellen Beraterin Audrey Kitagawa ab, die ihm, nach eigener Auskunft, außerdem dabei geholfen haben soll, die vierte Dimension wahrnehmen zu können. Ernstzunehmende Rockstars bevorzugen für so was nach wie vor Drogen. Gleichwohl: Die Paarung Battles/Anderson ist zugleich abwegig und perfekt, kaum erklärbar, gewissermaßen spirituell.

Und so geht es die ganze Platte: verkopfte Instrumentalnervereien ohne Ziel. Musik kann ja auch interessant nerven, doch dann muss man es können, und es sollte natürlich gute Gründe geben zu nerven. Hier ist alles nur Art for Art’s Sake – die schlimmsten Elemente des Prog-Rock, verdichtet zu Dreiminuteneinheiten. Die alten Progger brauchten wenigstens 20 Minuten, um so viel Generve unterzubringen. Dabei war Battles-Schlagzeuger John Stanier bis 1997 Mitglied der weltbesten Groove-Metal-Band Helmet. Wo die punktgenau akzentuiert ihre Songs durchprügelte, hört man hier nur Gedaddel und Gegniedel.

Diese Art Musik scheint nach wie vor eine ausgesprochene Männerdomäne zu sein; möglicherweise ein Indiz dafür, dass Frauen vielleicht doch die vernünftigeren Menschen sind und auch Musik besser verstehen. Gäbe es eine Alienrasse, die nur aus Hirnen und Schwänzen bestünde, ihre Musik klänge wie »Juice B Crypts« (nicht länger drüber nachdenken, wie diese Wesen ihre Instrumente spielen würden; schiefe Metaphern wollen einfach nur akzeptiert werden).

Battles sind zum Duo John Stanier/Ian Williams geschrumpft, die Gründungsmitglieder Dave Konopka und Tyondai Braxton – vermutlich wegen totaler Zerrüttung – längst ausgestiegen. Was man »Juice B Crypts« freilich nicht vorwerfen kann, ist Ideenarmut – im Gegenteil: Selten hört man so viele Ideen pro Minute. Und die sind bei weitem nicht alle schlecht, manche Sounds, Grooves oder Instrumentalpassagen für sich genommen sogar nahezu brillant. In dieser gestaltlosen Form aber eben wenig wert. Als würde ein Maler all seine Ideen in ein einziges Gemälde stecken, bis die Leinwand mit einem konturlosen Matsch zugekleistert ist. Anders gesagt: »Juice B Crypts« ist hyperaktives Gebolze getreu Yngwie Malmsteens Motto: »How can less be more? It’s impossible. More is more!« Stimmt leider nicht.