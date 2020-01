»Polizei geht repressiv gegen die Bevölkerung vor«

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Polizisten während der Silvesternacht im Einsatz in Connewitz

In der Silvesternacht gab es im Leipziger Stadtteil Connewitz heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Bevölkerung. Sie waren vor Ort. Wie kam es zu der Gewalt?

Um die Ereignisse der Nacht einordnen zu können, muss man das polizeiliche Vorgehen an Silvester im Stadtteil insgesamt betrachten. Es gab eine Eskalationsspirale. Ab Mittag des 31. Dezember flog ein Polizeihubschrauber in Dauerschleife über Connewitz, ab den frühen Abendstunden fuhren Polizeiwagen im Minutentakt durch die Straßen. Spätestens mit dem Einsetzen »verdachtsunabhängiger« Kontrollen war klar: Die Polizei hat einen Ausnahmezustand ausgerufen.

Um Mitternacht fanden sich ungefähr 1.000 Menschen am Connewitzer »Kreuz« zusammen. Dazwischen standen Beamte in voller Montur und Helm herum – aus meiner Sicht eine weitere aggressive Geste der Polizei. Etwa 15 Minuten nach Mitternacht wurde ein Einkaufswagen mit brennender Pappe auf die Kreuzung gerollt. Eine Gruppe begann, die Polizei mit Pyrotechnik zu bewerfen. Polizisten rannten mit Stoßtrupps immer wieder in die Menge, überrannten und verletzten Menschen.

Susanne Schaper und Stefan Hartmann, die Landesvorsitzenden der Partei Die Linke in Sachsen, distanzierten sich von der Gewalt. Zunächst hatte es geheißen, ein Beamter sei »schwer verletzt« worden. Im Nachgang stellte sich heraus: Es gab keine Notoperation, sondern einen Eingriff mit örtlicher Betäubung an der Ohrmuschel eines Polizisten.

Man darf nicht vergessen, dass außer dem Beamten auch viele Unbeteiligte verletzt wurden. Natürlich ist Gewalt falsch – und zwar die gegen die Polizei gerichtete, als auch jene, die von Polizisten gegen die Bevölkerung ausgeht. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Behörde gezielt aufgebauschte Informationen kommuniziert hat, um Kritik am Polizeieinsatz zu delegitimieren.

Steht die politisch aufgeheizte Situation in Leipzig im Zusammenhang mit der »Sonderkommission Linksextremismus«, kurz »Soko Linx«, die am 1. Dezember 2019 ihre Arbeit aufgenommen hat?

Die »Soko Linx« wurde gegründet, weil sich konservative Politiker ständig auf Connewitz als Problemstadtteil fokussieren. Wie vielerorts gibt es hier einen angespannten Wohnungsmarkt, mit der Folge, dass sich normale Menschen die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. Dagegen richteten sich politische Kritik ebensowie militante Aktionen, etwa Angriffe auf teure Neubauprojekte. Es gab Baustellenbrände, Attacken auf Kräne, Maschinen, zuletzt ein Überfall auf eine Mitarbeiterin einer in Connewitz aktiven Leipziger Immobilienfirma. Nach einem Bekennerschreiben auf dem Portal »Indymedia« und einer in den Medien aufgebauschten Kampagne wurde dann aber nicht mehr differenziert. Es folgte ein Versuch, die gesamte linke Szene in Connewitz einzuschüchtern. Die Rechte hat offenbar ihr Hassobjekt gefunden, und die Polizei stimmt mit ein.

Woher bezieht der Stadtteil sein linksalternatives Image?

Ähnlich wie im Berliner Bezirk Kreuzberg wurden dort Häuser besetzt, eine linke Kulturszene ließ sich nieder. Neonazis starteten Übergriffe auf deren Zentren, die Ordnungsbehörde wollte räumen. All das führte in der Vergangenheit zu Straßenschlachten. Insofern gibt es eine ausgeprägte linke politische Szene. Die Bevölkerung des Stadtteils ist auf Selbstbestimmung aus, geht kritisch mit der Polizei um. Die wiederum geht besonders repressiv gegen die Bevölkerung vor – nicht nur zu Silvester.

Die Gesellschaft bereite den Boden für Extremismus, nicht polizeiliches Handeln, verteidigte der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schultze den Einsatz. Hat er recht?

Ich halte dem Polizeipräsidenten entgegen, dass er die falsche Einsatzstrategie gewählt hat. Im Vergleich hatten seine Vorgänger Bernd Merbitz und Horst Wawrzynski eher deeskalierend agiert. Schultze hat seine eigenen Beamten in den Scharmützeln gefährdet. Zudem kann man nicht Menschen, die friedlich Silvester feiern wollen, in Haftung nehmen für eine kleine Gruppe, die gewaltsam vorgeht.