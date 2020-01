Demagogen in Märtyrerpose

Markus Scholz/dpa AfD-Gründer Bernd Lucke beim Versuch, an der Universität Hamburg im Oktober eine Vorlesung zu halten

Die bürgerlichen Medien waren in Aufruhr. »Was man noch sagen darf«, titelte die Süddeutsche Zeitung am 25. Oktober, die FAZ zog eine Woche später mit der exakt gleichen Schlagzeile nach. Von »Anschlägen auf die Meinungsfreiheit« schrieb der Focus, und die TV-Talkshow »Menschen bei Maischberger« fragte: »Meinungsfreiheit in Gefahr?« Den Vogel schoss die Welt am Sonntag ab. Auf der Titelseite druckte das Springer-Blatt unter der Überschrift »Die neuen Feinde der Freiheit« eine Zeichnung, auf der ein Mann mit Kapuzenshirt einem Redner auf einer Kanzel den Mund zuhält.

Was war geschehen, dass die Leitmedien quer durch die Republik so in Wallung kamen und selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sich zu einem Statement veranlasst sah? Am 16. Oktober hatte der AfD-Mitbegründer und Professor für Makroökonomie Bernd Lucke seine Lehrtätigkeit nach fünfjähriger Beurlaubung wiederaufnehmen wollen. Doch Störer verhinderten seine Antrittsvorlesung. Es gab Hau-ab-Rufe, es kam zu kurzen Schubsereien, ein paar Papierkügelchen flogen. Das Ganze war eher harmlos, zumindest verglichen mit dem, was sich in früheren Zeiten in deutschen Vorlesungssälen abgespielt hatte.

Über die Sinnhaftigkeit der Aktion lässt sich streiten. Aber der Umfang und der teilweise hysterische Ton der Berichterstattung standen in groteskem Gegensatz zum Anlass – ein Musterbeispiel für einen Diskurs, der die gesellschaftliche Realität auf den Kopf stellt. Der Politikberater Johannes Hillje, eine der wenigen, die sich dem Hype entgegenstellten, brachte es am 4. November im Deutschlandfunk auf den Punkt. Er wies darauf hin, dass gerade eine Woche vor dem Vorfall an der Hamburger Uni der für zwei Personen tödliche Anschlag eines Neonazis auf die Synagoge in Halle stattgefunden hatte. Statt über die angeblich gefährdete Meinungsfreiheit müsse über die konkrete Gefahr durch extreme Rechte geredet werden, meinte Hillje.

Der Politikwissenschaftler beschrieb zutreffend, wessen Interessen die Leitmedien da – nicht zum ersten Mal – bedient hatten. Dass »man« nicht mehr alles sagen dürfe, sei »tatsächlich ein Narrativ, das wir vor allem von Rechtspopulisten immer wieder hören«, erklärte er. Und ergänzte: »Ich meine aber, wir erleben jeden Tag das Gegenteil.« Die Grenzen des Sagbaren seien nach rechts verschoben worden, befand Hillje.

Tatsächlich darf »man« in der BRD so ziemlich alles sagen und immer mehr ganz ungestraft. In Kommentarspalten deutscher Medien, beim Kurznachrichtendienst Twitter, bei Facebook oder in anderen »sozialen Medien« schwoll der Strom an rassistischen und antisemitischen Beleidigungen weiter an. Kaum eine Woche verging, ohne dass Politiker der protofaschistischen AfD mit verbalen Tabubrüchen für Aufregung sorgten. Konsequenzen hatte das selten. Stephan Brandner vom völkisch-nationalistischen »Flügel« der AfD allerdings war bei Twitter so oft ausfallend geworden, dass der Rechtsausschuss des Bundestags nicht umhinkonnte, ihn im November aus dem Amt des Vorsitzenden zu entfernen.

Dass rechter Müll vor allem im Internet immer ungehemmter verbreitet wird, daran hat die Justiz keinen geringen Anteil. Diverse aufsehenerregende Urteile in diesem Jahr nährten den Verdacht, dass Beleidigungen und Volksverhetzung immer weniger verfolgt werden, allen voran eine Entscheidung des Landgerichts Berlin vom 9. September.

Das Gericht befand, dass es sich bei Kommentaren bei Facebook, in denen die Grünen-Politikerin Renate Künast als »Stück Scheiße«, »Drecksfotze« und »Sondermüll« bezeichnet worden war, nicht um strafbare Beleidigungen handele. Die Aussagen seien »keine Diffamierungen der Person«, sie wiesen vielmehr alle einen Sachbezug auf. Das Urteil löste einen Sturm der Empörung aus, Künast legte Beschwerde ein. In der Begründung ihrer Anwälte hieß es, bei den beurteilten Äußerungen handle es sich um »gröblichste Beschimpfungen und in höchstem Maße erniedrigende und größtenteils sexistische Kraftausdrücke«, die stets unzulässig seien.

Auch Entscheidungen von Staatsanwaltschaften sorgten für Unverständnis, etwa zu einem Wahlplakat, das die Kleinpartei »Die Rechte« im Mai zur Europawahl bundesweit plakatiert hatte. Der Satz darauf »Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück – Schluss damit!« nahm eindeutig Bezug auf die vom Naziregime propagierte Parole »Die Juden sind unser Unglück«. Doch die Staatsanwaltschaften in Karlsruhe, Dortmund und Hannover, bei denen Anzeigen gegen das Plakat eingegangen waren, sahen keinen Anlass zu Ermittlungen.

Sie argumentierten, die Aussage richte sich nicht zwangsläufig gegen in Deutschland lebende Juden und sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Kritik an einem anderen Staat werde vom Straftatbestand der Volksverhetzung aber nicht erfasst. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, kritisierte die Untätigkeit der Anklagebehörden im August. »Bei der Begründung sträuben sich mir die Haare«, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle korrigierte immerhin die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Hannover und stufte das Plakat als antisemitisch ein.

Für Kopfschütteln sorgte auch eine Entscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts im September. Es befand, dass der seit Jahren von der NPD bei Bundes- und Landtagswahlen plakatierte Spruch »Geld für die Oma statt für Sinti und Roma« keine Volksverhetzung darstelle. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hatte vor dem Verwaltungsgericht mit dem Ziel geklagt, dass die Parole nicht mehr zitiert werden darf. Nach dem Urteil aus München kann diese volksverhetzende Äußerung aber vorerst weiter verbreitet werden. Wie so viele andere, die das Klima vergiften und die Menschen an rechtes Gedankengut gewöhnen sollen.