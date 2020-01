Kätzchen und Hündchen

needpix.com/photo/download/657432/coffee-cup-fly-mosquitoes-fly-plage-table-reservation-free-pictures-free-photos-free-images Es gab eine Zeit, da kam es auf ein paar Tropfen nicht an

Das Tropfdeckchen ist nicht vom Himmel gefallen. Auch wurde das Deckchen vor keinem Findelheim abgelegt. Vielmehr stammt es aus gutem Haus. Keinem reichen. Aber aus gutem. Aus einem Haus jedenfalls, darin nichts unter den Teppich gekehrt wird. Sondern auf das Kehrschäufelchen! Kehricht mit dem Kehrichtbesen auf das Kehrschäufelchen. Und vom Kehrschäufelchen in die Tonne. Zum Müll. Dort gehört der Kehricht ja hin.

Da putzt man die Fenster, da zupft man dem Gummibaum die welken Blätter vom Leib, da verpasst man den Kissen Handkantenschläge, kämpft für Wohlbefinden, Sauberkeit, Ordnung, schlägt der Kultur eine Bresche, und indes rotten sich Fusseln und Flusen zusammen. Oder es greifen Staubmäuse an. Oder die Tropfen. Gegen Staubmäuse kann noch der Staubsauger helfen. Nur was hilft gegen Tropfen, die auf die blütenreine Tischdecke fallen?

Es gab eine Zeit, da kam es auf ein paar Tropfen nicht an. Die Dame des Hauses hatte andere Sorgen. Zum Beispiel die Bomben, die in Wohn- und Schlafzimmer krachten. Panzer rückten heran. Granaten und Schüsse, dass die Fetzen nur so flogen. Zudem machte sich ein gewisser Herr Kohldampf bemerkbar. Doch dann herrschte wieder Ruhe im Land. Die Dächer wurden geflickt, die Fetzen beseitigt, der Schutt weggeräumt. Es gab auch wieder zu essen. Keine fette Gans, das sollte noch ein paar Jahre dauern, aber Kartoffeln mit Brennesselgemüse und Dachhasen­braten. Und Margarinekuchen zum Nachmittagskränzchen. Dazu aromatischen Linde’s Kaffee. Denn Kornkaffee hatte schon Friedrich der Große empfohlen. So kommt Kultur wieder auf, und Kultur macht den Menschen.

Was aber, wenn vom Kaffeekannenschnabel Tropfen auf die gebügelte Tischdecke platzen? Da musste Abhilfe her. Der Tropfenfänger trat seines Siegeszug an. Nur ein Schaumgummiwälzchen, doch mit Gummizug an die Tülle gespannt, machte es dem Tropfen den Garaus. Keine schadenfrohen Blicke der Freundin, vielmehr tiefe Enttäuschung. Das Kaffeekränzchen war hiermit gerettet.

Das Tropfdeckchen, um das es uns Kulturhistorikern geht, könnte man als Spross des Tropfenfängers bezeichnen. Den Unterteller hatte es indes bereits bei den alten Ägyptern gegeben, wie archäologische Funde beweisen. Doch erfüllte er wohl schon damals nur beschränkt seinen Zweck. Zwar nahm er aus der Tasse Geschwapptes großzügig auf, doch setzte die Betreffende, Nofretete zum Beispiel, diese in das Geschwappte zurück, trat Folgendes ein: 1. Führte sie die Tasse zum Mund, tropfte es von der Unterfläche herab, wodurch unansehliche Flecken entstanden. 2. Stellte sie die Tasse gar auf den Tisch, hinterließen die Ränder der Unterfläche kreisrunde Male. 3. Klebten Tasse und Unterteller zusammen, ging der Unterteller mit in die Höhe und löste sich von der Tasse auf halbem Wege zum Mund, so dass das ursprünglich Übergeschwappte den Tisch überschwemmte.

Nun lässt sich schwerlich belegen, dass die Ägypter das Tropfdeckchen kannten, noch war ja das saugfähige Papier nicht erfunden, doch weisen Grabbeigaben auf Deckchen aus Papyrus und Bast hin. Wie dem auch sei: Das Tropfdeckchen ist signifikant für Kultur, insbesondere, wenn es das Zweckmäßige künstlerisch überschreitet. Dies war schon beim Tropfenfänger der Fall, auf dessen die Kanne überspannendem Gummizug ein hübsches Porzellanvögelchen thronte. Oder ein Kätzchen. Auch Bienen, Hündchen und Schmetterlinge erfreuten das Auge. Schließlich kam noch das Deckchen hinzu.

Zuerst nur ein gemeiner Papieruntersatz, der dem Aufsaugen diente. Bald aber schon ästhetisch konzipiert und gestaltet: Tropfspitzendeckchen, wie im Erzgebirge geklöppelt, mit kunstreichsten Ornamenten; Miniaturgemälde von Vögelchen, Kätzchen und Hündchen, welche mit dem Tropfenfänger wunderbar harmonierten; Deckchen mit Arabesken und Blumengirlanden, die zu entsorgen das Herz bluten ließ. Rund die einen, quadratisch die andern, da waren der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Doch immer dem Schönen, Wahren, Guten verpflichtet.

Gerade die Reklame und Werbung, welche in der Deutschen Demokratischen Republik gelegentlich das Tropfdeckchen zierte, stellt dies unter Beweis, ist Bescheidenheit doch im Sozialismus eine Tugend und Zier. Und sollte man nicht stolz auf sie sein? Was grafisch dargestellt durch den Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz trefflich zum Ausdruck gelangte. Die meisten deutschdemokratischen Deckchen­motive unterscheiden sich von den bundesrepublikanischen durch kunstvolle Schlichtheit, die wiederum als Schwester der Bescheidenheit gilt. Doch hüben wie drüben: Das Tropfdeckchen zeigt, dass, so sich Kunst und Zweck miteinander verbinden, eine kulturelle Eigenheit aufscheint, der keine Trennung etwas anhaben kann.