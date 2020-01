Wunschzettel nimmt Gestalt an

Roland Weihrauch/dpa Deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll »auch ein Erfolg für Europa« werden, fordert DGB-Chef Reiner Hoffmann (Archivbild)

Während die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 ihre Schatten bereits voraus wirft, hat zum 1. Januar zunächst einmal Kroatien den Vorsitz übernommen. Als Schwerpunkte der kroatischen Ratspräsidentschaft wurden der »Brexit« sowie die Erweiterung der Europäischen Union um die Westbalkanländer genannt. Vor dem jüngsten EU-Mitglied lägen »viel Arbeit und eine wichtige Aufgabe«, hatte der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman bereits am Mittwoch erklärt.

Derweil mehren sich in der BRD die Stimmen, die mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft Forderungen erheben. So forderte der DGB-Chef Reiner Hoffmann die Bundesregierung zu einem ambitionierten Kurs auf. »Deutschland muss jetzt in Vorlage treten, damit die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auch ein Erfolg für Europa wird«, sagte Hoffmann der Deutschen Presseagentur laut Meldung vom Donnerstag. Vor dem Hintergrund plädierte er für eine Fortsetzung der Koalition von Union und SPD. »Eine instabile Koalition ist vor oder während einer Ratspräsidentschaft immer schädlich«, sagte er.

Auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) meldete sich zu Wort. Das Ziel müsse es sein, die osteuropäischen Staaten stärker einzubinden. Konkret soll es nach Angaben der CDU-Politikerin um eine verstärkte Zusammenarbeit und um gemeinsame Projekte im Bereich »grüner Wasserstoff« gehen. Dabei handelt es sich um mit Hilfe von erneuerbaren Energieträgern erzeugten Wasserstoff. Als weitere Schwerpunkte nannte Karliczek die Quantentechnologie, den »Aufbau eines vertrauenswürdigen europäischen Datenraums, in dem Unternehmen Daten teilen können«, und das Thema berufliche Bildung.

Bei der turnusgemäßen Übernahme der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft geht es hauptsächlich um die Federführung und Koordination der vielen Treffen von Vertretern der EU-Mitgliedsstaaten. Gleichzeitig kann die Ratspräsidentschaft politische Schwerpunkte und Themen setzen. (dpa/AFP/jW)