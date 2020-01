FAZ »dankt« früherem Herausgeber

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Geehrt und gefeuert: Holger Steltzner (r.) bei der Entgegennahme des »Ludwig-Erhard-Preises« 2016

Mitte März hatte die Meldung der Trennung zwischen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und deren Mitherausgeber Holger Steltzner für einiges Rätselraten gesorgt. Die Hintergründe des damals als Rauswurf kolportierten Ausscheiden Steltzners sind der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt, obwohl zuletzt die Kommentare des Wirtschaftschefs durchaus andere Akzente gesetzt hatten, als die eher wohlmeinende Begleitung der Berliner Politik durch den Rest der Redaktionsverantwortlichen. Passend zum Ende des Jahres haben beide Seiten eine »gütliche Einigung« erzielt, wie das Fachportal Meedia am Montag berichtete.

Jetzt ist es amtlich, dass Steltzner nicht mehr Herausgeber der FAZ ist, und nachträglich wurde auch die Form gewahrt – was die Pressemitteilung von Mitte März vermissen ließ. »Die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Herausgebern war nicht mehr gegeben«, hieß es damals. Doch Hintergründe der abrupten Trennung blieben unklar. Nun hat das nicht unbedingt in der verlegerischen Erfolgsspur befindliche Medienhaus die »gütliche Einigung« mit Steltzner bekanntgegeben, der seit 2002 im vierköpfigen Herausgebergremium saß.

»Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ihr früherer Herausgeber für Wirtschaft, Holger Steltzner, haben sich einvernehmlich getrennt«, wird in einer Meldung verkündet. Mit einigen dürren Worten »dankte« der Vorsitzende des FAZ-Aufsichtsrats, Andreas Barner, dem Wirtschaftsjournalisten für »27 Jahre Einsatz« für das Blatt. Er würdigte allen voran dessen Dienste als »erfolgreicher Herausgeber«. Steltzner trat im Februar 1993 in die Redaktion der damals noch gern als »Zeitung für Deutschland« beworbenen FAZ ein und stieg danach bis an die Spitze des Ressort »Finanzmarkt« auf. (jW)