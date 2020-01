Jack Hildyard/ZDF Während des Zweiten Weltkriegs zieht die japanische Armee ihre britischen Kriegsgefangenen in Burma zur Strafarbeit heran. »Die Brücke am Kwai«

Wissen vor acht – Mensch

Wie kommt es zum »Filmriss« bei zuviel Alkohol?

Vielleicht ein bisschen spät nach Silvester, aber eine Zeit zum Trinken ist ja irgendwie immer. Egal, wie klar also der Schnaps am Abend ist – trinkt man zuviel davon, sind die Erinnerungen am nächsten Morgen gern mal verschwommen. Warum der Filmriss droht, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat, erklärt Susanne Holst auch für Abstinenzler.

Das Erste, 19.45 Uhr

Sechs Tage EiszeitDer Katastrophenwinter 1978/79

Ach, wie soll man sich ohne Wehmut an die Katastrophe erinnern, wenn es nun gar keinen Winter mehr gibt? Zum Jahreswechsel 1978/79 erlebte der Norden Deutschlands einen Wintereinbruch bedeutenden Ausmaßes. Zeugen zufolge waren die Stürme zeitweise so heftig, dass Schafe und Rinder in ihren Ställen erfroren und von einbrechenden Wildschweinen gefressen wurden. Dieser Film wurde aus Archivmaterial zu einem überaus vielfältigen, aber im Kern sehr weißen Bild der dramatischen Ereignisse von damals zusammengestellt. Darauf einen Klaren!

MDR, 20.15 Uhr

Lichter der Großstadt

Ganz alte Geschichte: Ein Landstreicher, ein Tramp, verliebt sich in ein blindes Mädchen, das ihn für einen reichen Mann hält. Um wieder sehen zu können, benötigt sie eine teure Augenoperation. Als der Tramp einem Millionär das Leben rettet, erhält er zum Dank eine Menge Geld. Er erkennt seine Chance, dem Mädchen zu helfen. Doch noch bevor es ihm danken kann, gerät der Clochard durch ein Missverständnis ins Gefängnis. Böse Welt, genial bewältigt und verfilmt. USA 1931. Mit Charles Chaplin.

Arte, 21.25 Uhr

Die Brücke am Kwai

Im Zweiten Weltkrieg weigern sich britische Kriegsgefangene und ihr Kommandant Colonel Nicholson, eine Brücke über den Fluss Kwai zu bauen. Als der japanische Kommandant Saito mit disziplinarischem Terror reagiert, haben die Briten keine Wahl. Vom Ehrgeiz gepackt, stürzt sich Nicholson ins Projekt und treibt die Männer zu Höchstleistungen. Als die Brücke steht, naht ein alliiertes Sprengkommando. Auch so ein Klassiker des Monumentalen. Man wird sehen, dass manches nicht mehr recht ansehbar ist, das kolonialistische und rassistische Element etwa. GB/USA 1957. Mit Alec Guiness, William Holden.

3sat, 23.10 Uhr