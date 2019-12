Keine erhöhte Kampfbereitschaft

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Ein eher seltenes Bild: streikende Ärzte (Oldenburg, 30.4.2019)

Die Gewerkschaften waren in den Tarifauseinandersetzungen des zurückliegenden Jahres so erfolgreich wie im Jahr zuvor. Wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung im Dezember erklärte, lägen die durchschnittlichen Tariferhöhungen in 2019 von knapp drei Prozent »exakt auf dem Wert des Vorjahres«.

Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs, ist zufrieden. »Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erweist sich die Tarifpolitik damit einmal mehr als ein wichtiger Stabilitätsanker«, sagte er am 10. Dezember. Bei einem zu erwartenden Anstieg der Verbraucherpreise von 1,4 Prozent bleibe unterm Strich ein Reallohnzuwachs von voraussichtlich 1,6 Prozent.

Dass dieser so hoch ausfiel, lag allerdings weniger an einer erhöhten Kampfbereitschaft von Arbeitern und Angestellten. Profitieren konnten sie vor allem von den bereits in den Vorjahren vereinbarten längerfristigen Lohnabschlüssen. Berücksichtige man nämlich nur die Neuabschlüsse aus dem Jahr 2019, so fallen die Lohnzuwächse mit 2,5 Prozent deutlich niedriger aus, heißt es beim WSI. Für rund acht Millionen Lohnabhängige wurden im zurückliegenden Jahr Neuabschlüsse getätigt, während etwa zwölf Millionen von mehrjährigen Tarifabschlüssen profitieren.

Der letzte Arbeitskampf des Jahres 2019 dürfte bei Germanwings, einem Tochterunternehmen der Lufthansa, stattfinden. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte über Silvester zu einer dreitägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Bei dieser Auseinandersetzung geht es unter anderem um die ­Bedingungen für die Arbeit in Teilzeit. Nach einer Erklärung der Unternehmensführung hatte man in der Gewerkschaft mit einem Aussetzen des Streiks kokettiert und nach einem Gespräch mit der Tarifkommission die Ausweitung des Streiks ins Spiel gebracht. In einem Brief an die Mitglieder, aus welchem die Deutsche Presseagentur (dpa) zitierte, heißt es: »Ganz im Gegenteil fürchten wir, bei der Kommunikation des Managements, dass drei Tage noch lange nicht genug sein werden«.

In Krankenhäusern sah es im zurückliegenden Jahr nicht gut aus. Zuletzt hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Dezember mitgeteilt, die kommunalen Einrichtungen würden ihren Beschäftigten bezahlte Pausen bei Wechselschicht verweigern, ebenso seien sie nicht bereit, die Samstagszuschläge zu erhöhen. Die »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) ignoriere die angespannte Lage in den Krankenhäusern. 2018 hatte man sich noch darauf verständigt, Verhandlungen aufzunehmen, wenn das Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft tritt. Doch bislang sind beide Seiten nicht übereingekommen. Statt »tarifvertraglich abgesicherte, verlässliche Regelungen zu treffen, zahlen die Arbeitgeber lieber individuelle Abwerbeprämien und nehmen sich gegenseitig das Personal ab«, kritisierte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler.

Bei privaten Krankenhauskonzernen sieht es nicht besser aus. Besonders negativ fiel im zurückliegenden Jahr der Asklepios-Konzern auf, der seinen Beschäftigten an mehreren Standorten einen Tarifvertrag ganz verweigert. Deren Forderungen wandeln sich zusehends von ökonomischen in politische. Die Gewerkschafter kritisierten, dass aus dem beitragsfinanzierten Versorgungssystem Gewinn gezogen werde, der vom »Eigentümer zum Kauf von Luxushotels verwendet« werde und in der Patientenversorgung und zur angemessenen Bezahlung der Beschäftigten fehle (jW berichtete).