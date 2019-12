Neue Besetzung

Ronald Zak/AP/dpa Unter kapitalistischen Bedingungen wird auch eine Gemeinschaftskasse zum Schreckgespenst: Beschäftigte u.a. der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) am 1. Mai 2018 in Wien

Für die ÖVP von Sebastian Kurz und seine früheren Koalitionspartner von der FPÖ war es eines ihrer vielbeschworenen Leuchtturmprojekte. Die neun regionalen Gebietskrankenkassen (GKK) sollten unter dem Vorwand von Einsparungen und Verringerung des bürokratischen Aufwands zu einer einzigen riesigen Institution, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschmolzen werden. Die Vorlaufzeit für diese politisch gewollte Zentralisierung sollte ein Jahr betragen, am 1. Januar 2020 wird die ÖGK starten.

Beim Beschluss im Nationalrat Ende 2018 wurde die Kassenfusion von allen Seiten her stark kritisiert. Ärzte- und Patientenvertreter befürchteten Sparmaßnahmen zu Lasten der Kranken und eine Angleichung der in den Bundesländern zum Teil recht verschiedenen Leistungen nach unten. Das scheint längerfristig nicht unwahrscheinlich, verkündeten ÖVP und FPÖ doch, bis 2023 jährlich bis zu 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. Kritik an diesen Zahlen kam vor allem von Gewerkschaften, die in den entsprechenden Überleitungsausschüssen sitzen. »Die herbeikonstruierten Einsparungspotentiale sind real nicht nachvollziehbar«, so David Mum von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Die Arbeiterkammer (AK) geht gar davon aus, dass die Kosten für die Fusion nicht wie angekündigt etwa 400 Millionen Euro, sondern gleich bis zu 2,1 Milliarden Euro betragen werden.

Die geplante Streichung von 1.500 Stellen in der Verwaltung wird naturgemäß ebenso kritisch betrachtet. »Ein Abbau von 1.500 Dienstposten würde längere Wartezeiten und einen Abbau von Services in Zahnambulatorien, Ambulanzen, Kureinrichtungen und ähnlichem bedeuten. Wer die Gesundheitsversorgung sicherstellen will, kann einen solchen Personalabbau nicht verantworten«, kritisierte Andreas Huss, Beschäftigtenobmann der FSG in der ÖGK, die Pläne.

Zentraler Kritikpunkt der Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen an den beschlossenen Plänen von ÖVP und FPÖ ist jedoch die faktische Abschaffung der Selbstverwaltung der Krankenkassen. Bisher waren die Krankenkassen von Vertretern der Angestellten- und der Unternehmerseite selbstverwaltet. Die Verhältnisse spiegelten die gesellschaftliche Realität in bezug auf die Beitragszahlungen wider. So bestanden zwei Drittel des Vorstands aus Beschäftigtenvertretern von Gewerkschaften und Arbeiterkammer, ein Drittel hingegen waren Kapitalvertreter. Künftig jedoch soll sich der Vorstand je zur Hälfte aus der Lohnabhängigen- und der Unternehmerseite zusammensetzen. Die Krux daran ist vor allem, dass auch der zur ÖVP gehörende »Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund« (ÖAAB) einen Teil der Arbeiterseite darstellt und dieser traditionell den Interessen der Wirtschaft deutlich nähersteht als denen der arbeitenden Menschen. »Die Unternehmervertreter im Ausschuss, die selbst nicht einmal über die ÖGK versichert sind, nützen ihre Mehrheit, um über die Beiträge der Dienstnehmer zu entscheiden«, kritisiert Huss.

Die neuen Verhältnisse kommen also faktisch einer Abschaffung der Selbstverwaltung der Arbeitervertreter gleich, welche zwar in der österreichischen Bundesverfassung festgeschrieben ist, jedoch in der praktischen Ausgestaltung aufgrund allgemein gehaltener Formulierungen enorme Spielräume lässt. Auch der Verfassungsgerichtshof entschied im Dezember zugunsten der beschlossenen Kassenfusion und sieht diese als verfassungskonform an. »Seit 150 Jahren – mit Ausnahme der Nazidiktatur zwischen 1938 und 1945 – wird die Sozialversicherung erfolgreich von Vertretern der Arbeiter und Angestellten selbstverwaltet. Nun will die Regierung diese Selbstverwaltung beseitigen. Die Machtverhältnisse werden dramatisch zugunsten der Kapitalseite verschoben«, so das oberösterreichische Aktionsbündnis »Wir sind GKK«. Das von der friedenspolitisch engagierten »Solidarwerkstatt« initiierte Bündnis verlangte eine Urabstimmung sämtlicher Sozialversicherten in dieser Frage, konnte diese Forderung indes nicht umsetzen.

Dass die geäußerten Befürchtungen in der kommenden Zeit Realität werden könnten, deutete sich im Dezember, also vor dem Start der ÖGK, an. So forderte die Wirtschaftskammer öffentlich, dass in der ÖGK ein Anspruch der Unternehmer auf eine Prüfung des Gesundheitszustands krankgemeldeter Arbeiter durch die Krankenkasse beschlossen werden solle. Nebst der Prüfung sollten auf Krankmeldungen überdies künftig der Grund, die voraussichtliche Dauer sowie erlaubte Ausgehzeiten vermerkt werden. Ein Vorschlag, der in breiten Teilen der Bevölkerung, Gewerkschaften und AK auf Unverständnis stieß – und letztlich nach starkem Druck von außen – in der ÖGK nicht beschlossen wurde. Jedenfalls noch nicht.